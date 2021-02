Kanye West serait aux prises avec son divorce imminent avec sa femme Kim Kardashian.

Le rappeur de 43 ans vit une vie séparée de Kim et de leurs quatre enfants alors qu’il reste dans son ranch de 14 millions de dollars du Wyoming tandis que le reste de sa famille vit dans leur manoir de 60 millions de dollars à Calabasas en Californie.

On pense que Kanye a du mal à se battre contre Kim, 40 ans, car leur mariage semble s’éloigner, ce qui à son tour l’envoie plus loin dans sa spirale descendante.

Hollywood Life a rapporté qu’une source a déclaré qu’il traversait une «période vraiment difficile» et qu’il «avait du mal à savoir que le divorce était imminent et imminent».

La source a ajouté: « Il sait que c’est inévitable et maintenant, c’est juste une question de quand tout se passe. »

Kim et Kanye partagent quatre enfants – filles North, sept ans, et Chicago, trois ans, et fils Saint, cinq ans, et Psalm, un.







(Image: Getty Images)



La source a poursuivi: «Il ne s’est pas vraiment battu pour elle et n’a pas été avec les enfants ou la famille Kardashian.

« Ce n’est pas une situation idéale pour personne et c’est juste triste pour toute la famille. »

Kim a maintenant commencé à être vue sans son alliance et depuis son 40e anniversaire en octobre, elle et Kanye n’avaient à peine passé aucune minute ensemble, alors qu’elle consacrait son énergie à sa marque de mode SKIMS et passait du temps avec les enfants en vacances.

Pendant ce temps, la seule véritable action de Kanye a été de faire retirer 500 paires de baskets de leur maison familiale à Los Angeles et de lui envoyer dans le Wyoming.







(Image: Instagram)



On pense que le rappeur est de plus en plus isolé dans son ranch et a cessé de tendre la main à ses proches.

La source a poursuivi: «Il gèle complètement les gens vers lesquels il se tournait habituellement pour obtenir du soutien et ne pas parler à ses amis les plus proches.

«C’est complètement dans les conditions de Kanye quand il parle à Kim parce qu’il peut devenir complètement noir et qu’elle ne peut pas le joindre pendant des jours.

« Il a rebondi partout en secret et n’a pas seulement été dans le Wyoming. »

Kim et Kanye n’ont pas confirmé ou traité les demandes de divorce malgré d’intenses spéculations sur leur mariage.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à [email protected] ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.