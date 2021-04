KANYE West a aidé à collecter 1 million de dollars pour la famille du regretté rappeur DMX grâce à la vente de t-shirts en hommage à Balenciaga de 200 dollars – qui se sont vendus en 24 heures.

West a associé sa marque originale Yeezy à la maison de haute couture pour concevoir le t-shirt, qui a été acheté par les fans après sa mise en vente lors du service commémoratif de DMX ce week-end.

Kanye a commandé les t-shirts avec la marque de haute couture Balenciaga Crédit: Instagram

Les t-shirts hommage sont épuisés sous 24 heures Crédit: Instagram / DMX

Les t-shirts de 200 $ auraient rapporté plus d’un million de dollars, ce qui profitera tous à la famille du rappeur et acteur DMX ou Dark Man X, de son vrai nom Earl Simmons.

Les t-shirts noirs à manches longues présentent une image de l’homme de 50 ans, décédé le 9 avril, et sont ornés de croix et de « RIP ».

Chaque pochette honore également la vie de DMX, l’une portant la date de sa naissance et l’autre la date de sa mort.

Après avoir annoncé sur la page Instagram de DMX que « Balenciaga a été invité par Yeezy à créer un t-shirt en hommage », ils ont été mis en vente sur le site DMX-tribute.com avant de se vendre en une seule journée.

West, un ami proche de Simmons, a également dirigé les hommages avec sa chorale du service du dimanche lors d’une représentation au mémorial de Brooklyn.

Il a été rejoint par les rappeurs Nas et Swizz Beats, qui ont également joué avec Eve, Jadakiss, Styles P et Drag-O, membres originaux du collectif de hip-hop Ruff Ryders, qui a lancé DMX vers la célébrité, pour rendre hommage à la plus grande – musicien aimé.

Le joueur de 43 ans a fait profil bas lors de la cérémonie, mais semble avoir été un organisateur pivot dans les coulisses.

Il aurait aidé à concevoir la scène extraordinaire mise en place pour le service de samedi, après avoir recruté le célèbre artiste visuel Akeem Smith pour l’aider à donner vie à sa vision.

Dans un discours émouvant, le fils aîné de DMX, Xavier Simmons, a déclaré à la foule: «notre père est un roi, notre père est une icône.

« Je suis très honoré d’avoir un père comme nous. Cet homme a approfondi ma capacité d’aimer. »

DMX avait subi une crise cardiaque la semaine précédente à son domicile de White Plains, New York, qui a été attribuée à une surdose de drogue, mais cela n’a pas été confirmé par sa famille.

Il laisse derrière lui 15 enfants.