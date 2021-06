Kanye West fête ses 44 ans avec Irina Shayk en France au milieu des rumeurs d’amour

Kim Kardashian et Kanye West se sont officiellement séparés cette année après près de sept ans de mariage. Le couple de célébrités avait rendu leur relation publique en 2012 et a quatre enfants, North West, Saint West, Chicago West et Psalm West.

Quelques jours seulement après l’annonce de leur séparation, des rumeurs circulaient selon lesquelles Kanye aurait une liaison avec le mannequin Irina Shayk. Après quelques jours, Kanye et Irina ont été aperçus ensemble en France, alors qu’il fêtait ses 44 ans avec elle.

Kanya et Irina se connaissaient professionnellement mais s’étaient récemment croisées il y a quelque temps dans l’industrie de la mode. Irina avait déjà été mannequin pour « Yeezy » et est apparue dans son clip pour « Power ». Kanye l’avait également nommée dans « Christian Dior Flow » avec les paroles « Je veux voir Irina Shayk à côté de Doutzen » en 2010.

Au milieu de la nouvelle de la romance de Kanye et Irina, Kim Kardashian a partagé un joli post pour son anniversaire. Son message disait « Joyeux anniversaire, aime-toi pour la vie ! », alors qu’elle postait une photo d’elle avec Kanye et leurs enfants.

Irina Shayk, quant à elle, est liée à diverses célébrités depuis sa séparation de Bradley Cooper en 2019. Ils partagent une fille.