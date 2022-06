Kanye West fait sa première apparition publique depuis le camouflet des Grammys, dit qu’il est “légalement mort depuis un an”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Kanye West a fait une apparition à la cérémonie des BET Awards à Los Angeles dimanche, où il a félicité son ami Sean “Diddy” Combs et a déclaré à la foule qu’il était “légalement mort depuis un an”.

West, qui portait un masque facial et des gants et était presque entièrement recouvert de vêtements, a expliqué sa récente absence des projecteurs publics.

“Vous savez, j’ai pris une petite pause. J’ai dit, je veux juste me déclarer légalement mort pendant un an”, a déclaré West. “Je veux juste être hors de la grille.”

Les commentaires de West sont venus alors qu’il remettait le Lifetime Achievement Award à Diddy, qu’il a salué comme un artiste talentueux et un ami sage.

LES STARS UTILISENT LES BET AWARDS POUR CRITIQUER LA DÉCISION ROE V. WADE: ‘F— VOUS SUPREME COURT’

« Comment couronnons-nous nos rois ? Comment apprécions-nous nos rois ? » West a demandé à la foule au Microsoft Theater.

“Je vais le voir pour obtenir des conseils à ce jour. Il inspire tant de mes choix, tant de mes choix de vie. Les choix de ma femme”, a ajouté West en rythme, faisant référence à son ancien mariage avec Kim Kardashian. “Merci pour ça, Pouf.”

AL FRANKEN ÉCLATE APRÈS QUE CLARENCE THOMAS DIT CE QUE LA COUR SUPRÊME DEVRAIT FAIRE APRÈS LA DÉCISION SUR L’AVORTEMENT DE ROE V. WADE

“Puff est assez persistant, mais j’ai dû penser, mon frère, c’est comme si les gens devenaient amnésiques. Comme si je n’aurais jamais dû appeler Puff plus d’une fois”, a poursuivi West. “Chacun d’entre nous dans cette pièce si Puff a besoin de nous, nous devons sauter et être là. Cet homme a traversé [and] a survécu à beaucoup de choses et a défoncé beaucoup de portes pour que nous puissions être debout… il a défoncé tellement de portes de classe, de goût, de swag.”

“Puff, si je ne te l’ai jamais dit, je t’aime, tu es mon frère”, a ajouté West.

L’apparition était la première apparition de West à une remise de prix depuis qu’il n’avait pas été invité à se produire ou à apparaître aux Grammy Awards en avril. L’émission a cité “concernant le comportement en ligne” pour avoir snobé West.

Aux BET Awards, Diddy a embrassé West sur scène et l’a remercié pour ses commentaires. Il a également annoncé qu’il ferait une paire de dons financiers importants.

“Avant de partir, je veux faire don d’un million de dollars à l’Université Howard, et je vais aussi laisser tomber un autre million de dollars sur Deon Sanders et Jackson State parce que nous devrions jouer pour nous”, a déclaré Diddy dans son discours d’acceptation. “Merci à tous du fond du cœur.”

Le PDG de BET, Scott Mills, a également fait l’éloge de Diddy dans un communiqué, le qualifiant de “force pionnière” et de quelqu’un qui “illustrait l’excellence noire”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Diddy a toujours été une force pionnière dans notre communauté, brisant les barrières, atteignant des sommets sans précédent, ouvrant de nouvelles voies et, ce faisant, élevant la barre pour nous tous”, a-t-il déclaré dans un communiqué, a rapporté People.com. “Sa virtuosité n’a d’égal que sa gamme – de la musique aux médias, en passant par la culture, les affaires et la philanthropie – Diddy a illustré l’excellence noire.”

Il a ajouté: “Nous sommes ravis d’avoir cette opportunité d’utiliser notre plus grande scène pour reconnaître les réalisations extraordinaires de notre ami, Diddy.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Plusieurs étoiles étaient présents à la cérémonie des BET Awards dimanche soir, dont Mariah Carey, Lil Wayne, Chance the Rapper, Ella Mai, Roddy Ricch et Kirk Franklin.

Plusieurs orateurs qui sont montés sur scène ont utilisé leurs remarques pour critiquer la récente décision de la Cour suprême des États-Unis annulant l’affaire historique d’avortement Roe. contre Wade.