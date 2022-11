Kanye West fait l’éloge d’Hitler et des nazis selon un ex-employé

Un autre jour, une autre controverse antisémite pour Ye.

Il est peut-être temps que nous envisagions tous la possibilité qu’il n’y ait jamais vraiment eu de “vieux Kanye”. Il est peut-être temps de se glorifier de la possibilité très réelle que Ye ait toujours été une grosse boule de pâtisserie antisémite avec une épaisse couche de crème anti-noire sur le dessus. Peut-être que la seule différence entre “l’ancien Kanye” et le “nouveau Kanye” est que le premier savait ne pas tâtonner le sac ou la carrière en ouvrant sa bouche grande et sectaire sur le peuple juif ou en aliénant son public noir en faisant des claquettes pour les conservateurs blancs . Mieux vaut être “George Bush ne se soucie pas des Noirs” Kanye et en rester là.

Selon des documents judiciaires examinés par Nouvelles de la BNC, Les récents tweets et remarques de Ye ne représentent pas son premier rodéo de haine juive. Le point de vente rapporte que Ye a payé un règlement à un ancien employé qui a allégué qu’il avait utilisé un langage antisémite sur le lieu de travail.

Ils ajoutent que dans De plus, six personnes qui ont travaillé avec Ye ou l’ont vu dans un cadre professionnel au cours des cinq dernières années ont déclaré l’avoir entendu louer Adolf Hitler ou mentionner des théories du complot sur le peuple juif, ajoute NBC News.

Trois d’entre eux sont d’anciens employés ou collaborateurs, et ils ont déclaré se souvenir de plusieurs cas où Ye avait utilisé un langage antisémite. Les trois autres personnes ont déclaré se souvenir d’un incident de 2018 au cours duquel Ye avait lancé une tirade antisémite lors d’une interview dans les bureaux de TMZ. Leurs récits, ainsi que le règlement, suggèrent que Ye a utilisé ce langage pendant des années dans plus de cas qu’auparavant connu du public, bien avant que ses récents commentaires antisémites en ligne et dans des interviews ne soient révélés, ce qui lui a fait perdre une vague d’affaires. offres.

Si c’est vrai, je vais juste aller de l’avant et souligner que les louanges étranges d’Hitler sont encore une autre chose Ye a en commun avec son partenaire dans sambo-manceCandice Owens.

Quoi qu’il en soit, un artiste conceptuel nommé Ryder Ripps est un ancien collègue de Kanye qui a travaillé avec lui entre 2014 et 2018 et a déclaré qu’il se souvenait que Ye trouvait souvent des choses positives à dire sur les nazis et Hitler, et qu’il débitait parfois des théories du complot anti-juives . Alors que Ripps a déclaré que les opinions de Ye “ne semblaient pas si dangereuses” à l’époque, nouveau Kanye a apparemment a changé de ton d’une manière non musicale.

“C’est dangereux et dégoûtant et en fait violent”, a déclaré Ripps. “Avec ce schéma qui se produit et avec le doublement et le triplement de tout cela, il est assez évident qu’il s’agit d’une sorte d’obsession nazie dégoûtante, haineuse et étrange.”

Dans l’accord de règlement, Ye a nié les allégations de son ex-employé qui a affirmé avoir été témoin de plusieurs occasions au cours desquelles Ye était une pom-pom girl d’Hitler qui aurait eu une foule de traits nazis sur son visage. “Haine-Oh-Haine & Heartbreak” album s’il est laissé à lui-même. (J’en ai inventé une partie.)

Tout cela vient après CNN a rapporté jeudi dernier qu’un dirigeant d’entreprise qui travaillait pour Ye avait l’a accusé de créer un environnement de travail hostile par une «obsession» avec Hitler et avait reçu un règlement. NBC News n’a pas confirmé le règlement, qui semble être distinct du cas de l’ancien employé qui a partagé des documents de règlement avec NBC News.

À bien y penser, il semblait que “Death con 3 to Jewish People” était un peu extrême pour quelqu’un qui plongeait son orteil dans la piscine de l’antisémitisme pour la première fois. Encore une fois, peut-être que “l’ancien Kanye” “White Lives Matter” Kanye et “I Heart Jewish Hate” Kanye sont tous le même vieux Ye.

Cette dernière nouvelle au milieu de Kanye montrant son soutien à Kyrie Irving au milieu de sa suspension pour ne pas avoir désavoué l’antisémitisme.