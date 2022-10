Kanye West expulsé du siège de Skechers après être arrivé à l’improviste

Le rappeur anciennement connu sous le nom de Kanye West a été escorté hors du siège californien du cordonnier de sport Skechers après s’être présenté à l’improviste mercredi, un jour après qu’Adidas a mis fin à son partenariat avec l’artiste suite à ses propos antisémites.

Le lauréat d’un Grammy, qui a légalement changé son nom en Ye, “est arrivé à l’improviste et sans invitation” au siège social de Skechers à Manhattan Beach, au sud-ouest de Los Angeles, a indiqué la société.

“Étant donné que Ye était engagé dans un tournage non autorisé, deux dirigeants de Skechers l’ont escorté, lui et son équipe, hors du bâtiment après une brève conversation”, selon un communiqué de la société.

“Skechers n’envisage pas et n’a pas l’intention de travailler avec West”, a déclaré la société. “Nous condamnons ses récents propos qui divisent et ne tolérons pas l’antisémitisme ou toute autre forme de discours de haine.”

Le compte Instagram du rappeur – qui avait été suspendu pour commentaires antisémites – a repris ses publications mardi soir. Un nouveau message montrant une capture d’écran d’un message texte qui semblait provenir d’un contact dans un cabinet d’avocats de haut niveau expliquait quand Ye pourrait reprendre la fabrication de vêtements et de nouveaux modèles de chaussures.

Les détails du message n’ont pas pu être vérifiés ; les messages électroniques envoyés aux représentants de Ye n’ont pas été immédiatement renvoyés.

Adidas et d’autres partenaires commerciaux coupent les ponts

Pendant des semaines, Ye a fait des commentaires antisémites dans des interviews et sur les réseaux sociaux, y compris une publication sur Twitter plus tôt ce mois-ci qu’il allait bientôt faire “death con 3 on JEWISH PEOPLE”, une référence apparente à l’échelle des conditions de préparation de la défense américaine connue sous le nom de DEFCON. Ses messages ont conduit à sa suspension de Twitter et d’Instagram.

Il s’est excusé pour le tweet de lundi.

REGARDER | Adidas met fin à son partenariat avec Ye suite à des propos antisémites :

Adidas abandonne Kanye West suite à des propos antisémites Adidas a mis fin à son partenariat avec Ye, le rappeur anciennement connu sous le nom de Kanye West, suite à ses récents propos offensants et antisémites. Ce n’est que la dernière entreprise à rompre ses liens avec Ye, y compris son agence artistique, CAA, le magazine Vogue et la maison de couture Balenciaga.

Mardi, le fabricant de vêtements de sport Adidas a annoncé qu’il mettait fin à un partenariat avec Ye qui avait contribué à faire de lui un milliardaire, affirmant qu’il ne tolérait pas l’antisémitisme et les discours de haine.

Le géant allemand des baskets a déclaré qu’il s’attendait à ce que la décision d’arrêter immédiatement la production de ses produits Yeezy cause un coup à son bénéfice net pouvant atteindre 250 millions d’euros (339 millions de dollars canadiens).

La société était restée avec Ye à travers d’autres controverses, notamment lorsqu’il a suggéré que l’esclavage était un choix et lorsqu’il a qualifié le vaccin COVID-19 de “marque de la bête”.

D’autres sociétés ont également annoncé qu’elles coupaient les liens avec Ye, notamment Foot Locker, Gap, TJ Maxx, JPMorgan Chase bank et le magazine Vogue. Un documentaire du MRC sur lui a également été abandonné.