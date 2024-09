Kanye West évoque son retour à son premier amour pour le prochain chapitre

Kanye West a laissé entendre qu’il reviendrait à son premier amour, l’art.

Originaire de Chicago, il s’est impliqué dans divers domaines en dehors de la musique, comme la création de mode, les jeux vidéo, la réalisation de films et l’architecture. Il est un amoureux de l’art depuis son enfance.

Dans un échange de messages texte avec Digital Nas (qui a produit plusieurs chansons sur Vautours 1 y compris le tube à succès « Carnival ») que le producteur a posté sur Instagram, Kanye a écrit : « Je me lance dans mon mode studio d’art Ye à plein régime. »

La légende du rap lui-même a ensuite fourni un indice sur son pivot créatif en publiant divers extraits du film satirique de 1995 Le peintre qui tourne en dérision divers artistes célèbres.

Kanye a déjà parlé de son histoire avec l’art lors d’une conversation avec le réalisateur Steve McQueen pour Magazine d’interview en 2014.

Il a dit : « Je suis un artiste formé. J’ai fréquenté une école d’art dès l’âge de 5 ans. J’étais comme un prodige de Chicago. J’ai participé à des concours nationaux dès l’âge de 14 ans. J’ai obtenu trois bourses d’études dans des écoles d’art – à St. Xavier, à l’American Academy of Art et à l’Art Institute of Chicago – et j’ai étudié à l’American Academy of Art.

« La blague que j’ai faite à tout le monde, c’est que depuis le début, je suis juste un artiste. Je fais juste des peintures sonores, et ces peintures sonores m’ont amené à devenir ce à quoi les gens pensent quand ils disent « Kanye West ». »

Certaines œuvres d’art réalisées par Ye au cours de ses études secondaires ont également été estimées à plus de 20 000 $ lorsqu’elles ont été diffusées sur PBS. Tournée des antiquités par le mari de sa cousine.

L’experte Laura Woolley a déclaré à propos des illustrations et des peintures surréalistes : « Je pense que ces pièces démontrent une facilité extraordinaire en tant qu’artiste. »

L’une des activités les plus récentes de Kanye West était une tentative apparente de se lancer dans la pornographie.

Il a été rapporté par TMZ plus tôt cette année, le père de quatre enfants prévoyait de lancer un studio porno, qui ferait partie d’une « division plus large de divertissement pour adultes » dans son empire Yeezy existant.

Le média a affirmé qu’il était en pourparlers avec Mike Moz, l’ex-mari de la star du porno et vétéran de l’industrie Stormy Daniels, pour l’aider à lancer la marque.

Kanye lui-même semble avoir confirmé son incursion dans l’industrie du cinéma pour adultes dans un message sur Instagram qui disait simplement : « YEEZY PORN IS CUMMING. »

Cependant, il mettra plus tard fin au projet suite à des troubles au sein de sa société Yeezy.