Kanye West et Yeezy Architect ont une cérémonie de mariage privée

Bien ! Kanye West, nouvellement marié, est récemment parti en lune de miel romantique avec sa femme.

Comme indiqué précédemment quelques semaines seulement après avoir réglé son divorce amer avec son ex-femme Kim Kardashian, Kanye West est de nouveau un homme marié, cette fois avec un architecte de Melbourne, Courrier quotidien rapports.

La femme est Bianca Censori qui est originaire d’Australie et elle a travaillé comme designer architecturale chez Yeezy pendant plusieurs années.

La rumeur veut que le couple se soit marié à Amangiri, un complexe haut de gamme de 34 suites avec une maison Mesa de quatre chambres, située sur 600 acres dans le Grand Circle of National Parks and Monuments de l’Utah la semaine dernière. Ce n’était pas n’importe quel vieux resort non plus ! Selon Mai quotidienl, les tarifs des chambres dans le complexe cinq étoiles varient de 3 300 $ à 6 400 $.

Bien que le nouveau couple ait pu avoir une «cérémonie de mariage» intime, il n’y a pas de certificat de mariage au dossier pour le rendre légal. Si vous vous demandez ce que Kim Kardashian pense de Kanye nouant le tricot, elle n’est apparemment pas dérangée.

La responsable de SKIMS a récemment repris son histoire sur Instagram et n’a pas directement abordé la nouvelle, mais a simplement dit;

« Je suis dans mon époque de fille tranquille, je n’ai pas grand-chose à dire. Juste beaucoup à faire.

Quant à Censori, Vogue australienne a rattrapé la création et elle a détaillé le partage de son temps entre les deux villes.

“La pandémie était la première fois depuis longtemps que de nombreux créatifs australiens étaient ramenés au même endroit”, a déclaré Censori au point de vente. « Melbourne ressemblait à ce creuset de créativité mondiale. Les gens ont commencé à croiser les disciplines et à collaborer d’une manière que je n’avais jamais expérimentée auparavant.

Ye n’a pas annoncé les noces mais il ne les a pas niées non plus donc seul le temps nous le dira !

Pensez-vous que le mariage de Kanye est sérieux ou est-ce qu’il avance trop vite ? Faites-nous savoir vos pensées ci-dessous!