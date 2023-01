Kanye West et sa nouvelle épouse présumée profitent d’une lune de miel: rapport – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : APEX/MEGA

Kanye West a gardé le silence ces derniers temps après quelques semaines de diatribes imprudentes, mais il est de retour dans les gros titres maintenant, car il aurait traité sa nouvelle épouse selon la rumeur, Bianca Censori, à une lune de miel ! Le rappeur aurait épousé secrètement le designer architectural de 27 ans de sa société Yeezy en janvier, et le couple a déjà emmené leur romance brûlante dans le luxueux complexe d’Armangiri pour célébrer, par Courrier quotidien. Situé sur 600 acres dans le Grand Circle of National Parks and Monuments de l’Utah, l’incroyable escapade était l’endroit idéal pour une lune de miel privée.

À un moment donné pendant la lune de miel, Kanye a été vu avec un enfant, selon le point de vente. Cependant, après que la source ait contacté son ex-femme, celui de Kim Kardashianreprésentants, ils ont nié que l’un de leurs quatre enfants – Nord, Saint, Chicago, Psaume – accompagnaient leur père pendant le voyage.

Enfants en remorque ou non, le couple aurait certainement apprécié le confort de l’Amangiri, où le tarif moyen est de 5 000 $ la nuit ! La station offre une expérience incroyablement cocooning pour un couple de jeunes mariés. Si Kanye et Bianca décidaient de ne pas participer aux visites des paysages à couper le souffle, ils pourraient toujours se mettre à l’aise dans le célèbre spa Aman, qui s’étend sur plus de 25 000 pieds carrés de désert et propose des services de bien-être comme des rituels de guérison holistiques, selon le site Web de la station. .

Quelques jours seulement avant l’annonce de la rumeur de leur mariage, Kanye et Bianca ont été aperçus en train de déjeuner au Waldorf Astoria à West Hollywood, où le hitmaker “Famous” a été aperçu portant une alliance. À l’époque, Bianca n’était connue que comme un “rendez-vous mystère”. Quelque temps après son identification et la révélation des noces secrètes signalées, Bianca a supprimé son compte Instagram, selon des informations.

Pendant ce temps, l’ex de Kanye, Kim, qui a finalisé leur divorce le 29 novembre 2022, a été repérée pour la première fois depuis que le mariage signalé a eu lieu. La star de télé-réalité a été vue à bord d’un jet privé à destination de Toronto le vendredi 13 janvier. Avec sa mère Kris Jenner et soeur Khloe kardashianle trio se serait dirigé vers les funérailles de la mère de l’ex de Khloe, Tristan Thompson. Andréa Thompson est décédé subitement dans la ville canadienne après avoir subi une crise cardiaque.

