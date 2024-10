Kanye West et sa femme Bianca Censori sortent ensemble au milieu des rumeurs de rupture

Kanye Ouest et Bianca Censori font front commun.

Après que des rumeurs ont circulé selon lesquelles le couple – qui s’est marié en décembre 2022 – s’était séparé, ils sont sortis ensemble à Tokyo, au Japon, pour faire du shopping.

Pour l’occasion du 8 octobre, le couple portait des tenues blanches coordonnées. Kanye, qui partage des enfants Nord-Ouest11, Saint Ouest8, Chicago Ouest6, et Psaume Ouest5 avec ex Kim Kardashian– portait un véritable t-shirt blanc à manches longues avec un pantalon assorti. Bianca, quant à elle, portait un ensemble plus ivoire, complété par un pantalon évasé avec des plumes autour du bas.

Le couple s’est livré à un léger PDA sur une photo, qui voyait Bianca, 29 ans, plaçant ses deux mains sur les joues du rappeur « Runaway » alors qu’elle souriait largement. D’autres photos de la sortie ont vu le duo marcher main dans la main dans un couloir d’un centre commercial.

L’excursion publique de Bianca et Kanye survient juste un jour après que des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles leur mariage était en péril.