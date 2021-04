KANYE West et sa chorale du Sunday Service ont rendu hommage au DMX avec une performance au mémorial émotionnel du rappeur à Brooklyn.

Le rappeur et acteur DMX ou Dark Man X, de son vrai nom Earl Simmons, est décédé le 9 avril à l’âge de 50 ans.

Kanye West et sa chorale du service du dimanche se produisant au mémorial de DMX Crédits: Getty Images – Getty

DMX est décédé d’une crise cardiaque à l’âge de 50 ans Crédits: Getty

Le trajet a commencé à Yonkers vers midi Crédit: EPA

Certaines parties de Brooklyn, New York, ont été immobilisées par le trajet Crédit: EPA

Le cercueil rouge de DMX a été transporté sur la remorque de l’énorme camion Crédit: EPA

Un énorme camion monstre noir arborant «Long Live DMX» a emmené le corps du regretté rappeur de sa ville natale de Yonkers à Brooklyn, New York, samedi après-midi pour le service au Barclays Center.

Le camion qui transportait le cercueil rouge de DMX sur sa remorque était flanqué de membres du label Ruff Ryders avec des centaines de motos.

Au centre, le rappeur et son groupe de gospel acclamé ont ouvert le service avec un arrangement de « Keep On Movin ‘ » de Soul II Soul.

L’audience était limitée à 1900, dix pour cent de la capacité du Barclays Center, mais était diffusée sur la chaîne YouTube de DMX.

Plus tard, la chorale a interprété leur morceau original, «Excellent», ainsi que «You bring the sunshine» des Clark Sisters et l’hymne «Jesus Loves Me».

Les rappeurs Nas et Swizz Beats ont également joué avec Eve, Jadakiss, Styles P et Drag-O, membres originaux du collectif hip-hop Ruff Ryders, qui a lancé le DMX vers la célébrité.

Des centaines de motos ont participé à la balade et des fans ont parcouru les rues Crédit: EPA

Des centaines de fans se sont rassemblés devant le Barclays Center pour rendre hommage Crédits: Getty Images – Getty

Un énorme affichage floral en forme de X était à l’extérieur du centre Crédits: Getty Images – Getty

Le mémorial de DMX a eu lieu au Barclays Center Crédit: Reuters

DMX avait subi une crise cardiaque la semaine précédente à son domicile de White Plains, New York, qui a été attribuée à une surdose de drogue, mais cela n’a pas été confirmé par sa famille.

La procession a débuté à midi à Yonkers, où DMX a passé son enfance dès l’âge de cinq ans dans les School Street Projects, avant de gagner une célébrité mondiale.

Le trajet s’appelait The Ruff Ryders 2 The Rescue: Ryde 4 Life, faisant référence au label Ruff Ryders qui est devenu célèbre pour la gestion de la star.

La chanson de DMX, Ruff Ryders Anthem, est revenue dans les charts après sa mort.

Des images publiées sur les réseaux sociaux ont montré le camion arrivant à l’arène juste après 14 heures où la star du hip-hop a été honorée lors d’un service commémoratif.

Une vaste foule de fans s’était réunie pour lui rendre un dernier hommage.

À l’extérieur du Barclays Center, un grand arrangement floral en X blanc était exposé, tandis que l’avant du bâtiment était également exposé.

Une image de DMX avec certaines de ses paroles a été placée sur le devant du centre en hommage Crédit: The Mega Agency

Le mémorial a été diffusé en direct sur la chaîne YouTube de DMX Crédit: Reuters

Il présentait une image du rappeur aux ailes accompagnée des paroles de sa chanson Fame: «Nous avons chacun une étoile, tout ce que nous avons à faire est de la trouver. Une fois que vous le faites, tous ceux qui le verront seront aveuglés.

«Earl» DMX «Simmons 1970-2021», lit-on.

Le mémorial du Barclays Center a été fermé au public en raison des restrictions de Covid, mais a été diffusé en direct sur le compte YouTube de DMX.

Un deuxième événement sera diffusé en direct sur BET dimanche à 14h30 HE depuis une église non divulguée de la région de New York.

Ses chansons en tête des charts incluaient « Party Up (Up in Here) » et « X Gon ‘Give It To Ya ».

Des rapports suggèrent que la crise cardiaque de DMX a été provoquée par une surdose de drogue Crédit: Alamy

DMX a subi une crise cardiaque et est décédé une semaine plus tard à l’hôpital Crédits: Getty

La fiancée de DMX, Desiree Lindstrom, a appelé le regretté rappeur « mon tout » quelques jours après sa mort Crédit: Instagram / Desiree Lindstrom

La carrière des Yonkers, originaire de New York, avait été marquée par des problèmes juridiques, des peines de prison et une lutte bien médiatisée contre la toxicomanie.

Les fans s’étaient rassemblés pendant des jours avant sa mort, organisant des veillées de prière devant l’hôpital de la banlieue de New York, où il avait été signalé en réanimation et dans le coma.

Sa carrière de rap a connu un début impressionnant, avec son premier album en 1998 «It’s Dark and Hell is Hot», classé numéro un du palmarès Billboard 200 aux États-Unis. Il s’est vendu à plus de 5 millions d’exemplaires.

En plus d’être pleuré par les fans du monde entier, sa mort a suscité une vague de condoléances de stars telles que Chance the Rapper qui a déclaré sur les réseaux sociaux, « Rest in Heaven DMX ».

Missy Elliott a tweeté: «Même si vous aviez des batailles, vous en avez TOUCHÉ tellement par le biais de votre MUSIQUE et quand vous priiez tant de gens SENTENT CELA!»

Elle a ajouté: «C’est lourd pour la famille HipHop mais votre héritage vit sur et votre esprit. Prières continues pour la famille X et les amis pour FORCE / GUÉRISON. «

Parmi les autres stars qui ont rendu hommage, figuraient les lauréates d’un Oscar Viola Davis et Halle Berry, la légende du rap Ice Cube et la star de la NBA LeBron James.

Son label de longue date Def Jam a déclaré vendredi dans un communiqué: «Def Jam Recordings et la grande famille d’artistes, de cadres et d’employés de Def Jam sont profondément et profondément attristés par la perte de notre frère Earl ‘DMX’ Simmons.

«DMX était un artiste brillant et une inspiration pour des millions de personnes dans le monde. Son message de triomphe sur la lutte, sa recherche de la lumière hors des ténèbres, sa recherche de la vérité et de la grâce nous ont rapprochés de notre propre humanité.

La déclaration a ajouté: «Nos pensées et nos prières vont à sa famille et à tous ceux qui l’aimaient et ont été touchés par lui. DMX n’était rien de moins qu’un géant. Sa légende vivra pour toujours. »

DMX laisse derrière lui 15 enfants.

Le rappeur aurait souffert de toxicomanie Crédit: EPA