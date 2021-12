Kanye West et le mannequin Vinetria se séparent alors qu’il supplie Kim Kardashian de le reprendre

Kanye West et le mannequin de 22 ans Vinetria auraient rompu, tout comme l’ex de Ye, Kim Kardashian, passe plus de temps avec la nouvelle flamme Pete Davidson.

Kanye West, 44, et modèle Vinetria, 22 ans, se sont séparés, selon Sixième page. Le point de vente a rapporté le 21 décembre que la paire « a appelé à arrêter après s’être connectée pendant quelques mois ». Kanye aurait cessé de suivre Vinetria sur Instagram, bien qu’elle suive apparemment toujours le rappeur. Kanye et Vinetria se seraient rencontrés pour la première fois début novembre. L’ancien couple a également été photographié ensemble à cette époque lors du premier match de basket-ball de la Donda Academy de Kanye à Minneapolis. Ils se sont assis à côté du tribunal pour l’événement.

Kanye est de retour au statut de célibataire, mais il s’efforce de se remettre avec son ex-femme Kim Kardashian, 41. Au récent de Kanye Larry Hoover concert-bénéfice avec Canard, Ye a mis le fondateur de SKIMS dans l’embarras en disant: « Run back to me Kimberly » dans une version révisée de sa chanson, « Runaway ». Cela ne convenait pas à Kim, et quelques jours plus tard, elle a déposé des documents pour mettre officiellement fin à son mariage avec Kanye et obtenir le statut de célibataire légal. « [Kanye] et je mérite tous les deux l’opportunité de construire une nouvelle vie », a déclaré Kim dans le dossier.

Kim a demandé le divorce en février 2021 après sept ans de mariage avec Kanye et quatre enfants ensemble : Nord, 8, Saint, 6, Chicago, 3 et Psaume, 2. Bien que les ex aient toujours passé du temps ensemble, Kim est passée de son mariage à Ye. En fait, le L’incroyable famille Kardashian alun est maintenant impliqué dans une relation amoureuse avec Pierre Davidson, 28. Le nouveau couple a été photographié ensemble dans une salle de cinéma à Staten Island le samedi 18 décembre. HollywoodLa Vie a également révélé EXCLUSIVEMENT que Kim avait rencontré la mère de Pete, Amy Davidson, alors que j’étais à New York ce week-end.

Kanye n’a pas encore évoqué publiquement la nouvelle histoire d’amour de Kim avec Pete. Il a parlé de son mariage dans un podcast récent et a clairement indiqué qu’il voulait toujours que les choses fonctionnent avec Kim. « SNL faire dire à ma femme « j’ai divorcé » à la télévision parce qu’ils voulaient juste enlever cette barre. Je n’ai même jamais vu les journaux. Nous ne sommes même pas divorcés », a-t-il déclaré au Boire des champions hôtes. « Ce n’est pas une blague pour moi. Mes enfants veulent que leurs parents restent ensemble. Je veux qu’on soit ensemble. »