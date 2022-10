Kanye West et Kim Kardashian ont une réunion tendue au jeu de North – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Felipe Ramales / SplashNews.com

Après Kanye “Ye” West frappé d’une restriction Instagram et son compte Twitter verrouillé pour avoir tenu des propos antisémites, l’homme de 45 ans s’est tourné vers YouTube pour partager une nouvelle vidéo. La vidéo, intitulée “La semaine dernière” (publiée le 10 octobre), montre ses récentes aventures, notamment en assistant à Nord Ouestde basket-ball au centre de remise en forme Sports Academy de Thousand Oaks. Vers 26:27 de la vidéo de 30 minutes, Ye rencontre son ex, Kim Kardashian. On ne sait pas ce que Ye et Kim, 41 ans, se disent alors qu’ils marchent vers le nord et Saint-Ouest hors du terrain, car le son se coupe dès que Kim entre dans le cadre.

Kim a été relativement discrète alors que son ex-mari a fait face à de nombreuses controverses sur ses chemises « White Lives Matter » à la Fashion Week de Paris. Cependant, une source proche de Kim a déclaré HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT qu’elle pense qu’il a fait “un choix horrible” et que “le message est très offensant pour cet homme”.

La vidéo de Ye le montre également en train de participer à une réunion de mode (“Je pense que nous achetons son entreprise”), de planifier l’académie Donda, de travailler sur la ligne de mode Yeezy et de s’exprimer poétiquement sur la vie. « J’ai dû apprendre simplement parce que je pouvais voir l’avenir. Rester dans, comme, vous savez, pendant que vous vous dirigez vers le futur ? N’allez jamais jusqu’à l’état de aimer, car alors vous êtes complètement ivre. Reste dans comme. Soyez simplement stable. Ne vous excitez pas. Restez sous tension.

La vidéo semblait également être une rencontre entre Ye et des membres d’Adidas, bien que personne au-delà de Ye n’ait été identifié. Après avoir semblé jouer un film porno sur son téléphone pour ramener un point à la maison, Ye a déclaré qu’il était sur le point de déclencher “votre pire cauchemar” sur les messieurs anonymes. “Je ne vais travailler chez Adidas que s’il est le PDG”, dit Ye en désignant quelqu’un assis près de lui. En regardant les dirigeants présumés, Ye a déclaré: «Vous avez mal agi par l’entreprise, par l’entreprise et par le partenariat. Tout le concept de cette vidéo est que le gars a triché, alors la fille s’est dit : “Eh bien, je vais faire ce qui est ton pire cauchemar.”

“C’est votre pire cauchemar”, dit Ye dans la vidéo, désignant la personne qu’il voulait être le nouveau PDG d’Adidas. “Votre pire cauchemar n’est pas que je vous frappe. Votre pire cauchemar n’est pas que je joue au porno. Votre pire cauchemar, ce n’est pas moi qui crie. Nous avons fait tout cela. Ye pointe ensuite vers le PDG proposé. “C’est ton pire cauchemar”, dit-il avant de désigner une deuxième personne. “C’est votre pire cauchemar numéro deux.”

La deuxième personne que Ye a pointée du doigt accuse ensuite Adidas de “voler[ing] les idées de cet homme », les comparant à « voler un enfant. Ce sont tous des enfants de son esprit et vous l’avez kidnappé. La langue était remarquable en ce que Ye a souvent fait référence à sa fille, Chicagoétant “kidnappé” de lui pour sa 4e fête d’anniversaire, bien que les Kardashian aient réfuté cela (Ye a finalement réussi à la fête d’anniversaire.) En fin de compte, la rencontre avec Adidas s’effondre lorsque Ye dit qu’il refuse de parler d’argent avec des gens “courtier” que lui.

Ye avait critiqué Adidas, accusant la marque de lui voler ses idées. Suite aux remarques antisémites de Ye, la marque a annoncé que le partenariat – qui a débuté en 2013 – était « en cours d’examen », selon CNBC. Ye a été frappé d’une suspension Instagram après avoir partagé une conversation avec didy dans lequel West a dit: “Je vais vous utiliser comme exemple pour montrer au peuple juif qui vous a dit de m’appeler que personne ne peut me menacer ou m’influencer.” Après avoir été suspendu, Ye est allé sur Twitter pour dire qu’il allait faire « Defcon 3 sur les Juifs », ce qui a entraîné le verrouillage de son compte Twitter. De nombreux membres de la communauté noire et juive ont condamné Ye pour ses propos.