Kanye West et Bianca Censori dissipent les rumeurs de divorce avec une sortie remplie de PDA

Kanye West et Bianca Censori ont démenti les rumeurs de leur divorce

Kanye West et Bianca Censori ont démenti les rumeurs de divorce avec leur sortie remplie de PDA à Tokyo, au Japon.

La sortie de Kanye et Bianca au marché à Tokyo intervient après une TMZ Le rapport suggère que le duo a décidé d’arrêter après deux ans de mariage.

Selon la source, le duo aurait parlé à ses amis de leur prochaine séparation et résidait alors dans différents pays.

Cependant, Ye et l’architecte Yeezy ont mis fin aux rumeurs avec leur nouvelle sortie. Le couple a été vu en train de monter un escalier roulant, Bianca faisant face à Kanye et posant une main sur son visage avec amour tout en souriant largement. Le Cardinal Le hitmaker a été vu portant une combinaison blanche comprenant une chemise à manches longues, un pantalon et un pantalon de jogging.

Cela fait suite à leur dernière sortie publique il y a quelques semaines dans la même ville. Le duo traînait avec les fils de Ye et Kim Kardashian, Saint, huit ans, et Psalm, cinq ans.

Ye partage également ses filles North, 11 ans, et Chicago, six ans, avec son ex-femme Kim Kardashian. Leur divorce a été finalisé en 2022, un mois après quoi il a épousé Bianca Censori.