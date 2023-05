Kanye West et Bianca Censori choisissent le chaos vestimentaire

Au cours du week-end Kanye West a été repéré à Los Angeles, main dans la main avec sa femme Bianca Censori.

Nous avons tellement de questions sur ce qu’ils portent, mais nous devons garder à l’esprit que Kanye West a été assez peu conventionnel avec son style depuis un certain temps maintenant. Sur les réseaux sociaux, les commentaires sur le couple allaient de compliments sur l’apparence de Censori à des questions sur presque tout ce que Kanye portait.

La tenue de Bianca ressemble un peu à ce qu’elle se dirigeait vers le Pilates – chaussures à part. D’un autre côté, Kanye a l’air d’avoir complètement oublié de porter des chaussures. Est-ce qu’ils sont vraiment sortis déjeuner chez Cecconi habillés comme ça ? Se promène-t-il en chaussettes et protège-tibias ? Et Ye essaie-t-il de perdre du poids avec ce sweat-shirt ? Est-ce que quelque chose que Kanye fait vous choque encore ? Où se classe cette tenue en termes de certains de ses plus scandaleux?

Une autre chose que nous trouvons intéressante sont les comparaisons inévitables entre Bianca Censori et Kim Kardashian et d’autres femmes avec lesquelles Ye a eu une relation amoureuse. Nous ne pouvons pas dire que nous voyons une ressemblance, mais certaines personnes ont déclaré qu’elles se ressemblaient. Le lutin blond de Bianca est mignon pour nous. Comment te sens-tu à propos de ça?

Au moins, Ye a l’air heureux.

Nous sommes sûrs que Bianca et Kanye préparent quelque chose de grand pour Yeezy. Selon vous, quelle est la prochaine étape pour la marque ? J’espère que ce ne sont pas des protège-tibias, n’est-ce pas ? !