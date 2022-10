Kanye West est-il vraiment antisémite ou est-ce le trouble bipolaire qui parle ?

Antisémitisme. Anti-noirceur. Fat-shaming. Ye de 2022 est presque méconnaissable de Kanye West de 2006. Ou du moins c’est ce que pensent les fans du rappeur après son dernier épisode à la vue du public. Kanye West, maintenant connu sous le nom de Ye, a été l’enfant vedette de controverses, de sa musique à son franc-parler et à sa relation tendue avec son ex-femme Kim Kardashian. À la Fashion Week de Paris, Ye a fait ses débuts avec des t-shirts arborant l’expression “White Lives Matter”, qui a vu le jour avec des groupes suprématistes blancs en réponse au mouvement Black Lives Matter.

Lorsque la rédactrice mode mondiale de Vogue, Gabriella Karefa-Johnson, a critiqué l’émission de Ye, West s’est moquée d’elle. Le rappeur américain Sean Combs, également connu sous le nom de Diddy/Puff Daddy, a également exprimé sa désapprobation de la nouvelle collection de Ye. Les captures d’écran de leur conversation dans laquelle Diddy dit: «J’essaie juste de vous parler en tant qu’homme noir… parce que cela fait du mal à notre peuple. Arrêtez », ont été partagés par Ye sur les réseaux sociaux. Il a accusé Diddy d’être contrôlé par des Juifs, à la suite de quoi il a été exclu d’Instagram. Le tweet suivant de Ye, le premier en près de deux ans, l’a également interdit sur Twitter car il était considéré comme une menace directe pour les Juifs, faisant référence à DEFCON 3, l’alerte de préparation à la défense des forces armées américaines. « J’ai un peu sommeil ce soir, mais quand je me réveille, je fais un Death Con 3 contre les Juifs. Le plus drôle, c’est que je ne peux pas être antisémite parce que les Noirs sont aussi juifs. Vous avez joué avec moi et avez essayé de mettre à l’index quiconque s’oppose à votre programme.

Kanye West a menacé les Juifs de « dead con 3 ». En tant que Juif dont la famille a été persécutée pendant l’Holocauste, je ne permettrai JAMAIS que de tels actes soient ignorés. Personne ne devrait. — Jonah Tillman 🗳 (@ JonahTillman6) 9 octobre 2022

De Gigi Hadid à John Legend et Justin Bieber, ses récentes déclarations ont été condamnées par des personnes de tous horizons, y compris une invitation du Holocaust Museum LA pour l’aider à comprendre l’impact du discours de haine. Des déclarations antisémites encore plus provocatrices et d’autres déclarations étranges de Ye à l’antenne avec Tucker Carlson de Fox News, qui ont été supprimées, ont été publiées par Vice, qui incluaient des affirmations selon lesquelles “Planned Parenthood était créé pour contrôler la population juive” et que “les Noirs étaient les 12 tribus perdues de Juda », une théorie liée à une secte extrémiste qui considère les Noirs comme de vrais Juifs. Il a également mentionné que de faux enfants avaient été plantés dans sa maison pour “sexualiser ses enfants” et insulté la chanteuse Lizzo pour son poids.

Kanye West fatshaming Lizzo après avoir admis qu’il avait eu une abdominoplastie après que cette photo de lui avec quelques kilos en trop soit devenue virale il y a quelques années est… intéressant — #StopSampleSnitching 🅿️ablo, The Don✨ (@pablotdon) 8 octobre 2022

À quoi ressemble exactement le trouble bipolaire ?

Après une semaine de controverses déconcertantes de la part de Ye, des inquiétudes ont été soulevées concernant son comportement bizarre, sa politique extrémiste, ses délires dangereux et sa santé mentale.

Ye a reçu un diagnostic de trouble bipolaire – une maladie à vie – après une crise de santé en 2016. En 2020, Kim Kardashian s’est également rendue sur les réseaux sociaux pour partager les difficultés de son état de santé mentale après que Ye a annoncé qu’il se présentait à la présidence.

La psychologue Ruchita Chandrashekar explique que le trouble bipolaire peut avoir des épisodes maniaques et dépressifs. Cela peut conduire à des comportements atypiques. “Par exemple, lorsque les gens ont des illusions de grandeur lors d’un épisode maniaque, ils peuvent penser qu’ils peuvent sauter du 10e étage et atterrir sur leurs pieds. La pensée et le raisonnement rationnels sont certainement affectés », a déclaré Ruchita à News18.

S’il vous plaît, ne laissez pas le comportement de Kanye déformer le trouble bipolaire comme quelque chose qui nous fait agir si terriblement. Il y a des hauts et des bas, mais le trouble bipolaire ne restructure pas vos valeurs fondamentales en une merde nuisible – Cam Kasky (@cameron_kasky) 7 octobre 2022

L’état de santé de Ye a été largement couvert dans le documentaire Netflix “Jeen-Yuhs” réalisé par un ami et collaborateur Coodie. Il retrace son parcours d’être un producteur ambitieux à goûter à un énorme succès et enfin à démêler son trouble bipolaire après le décès de sa mère Donda. À un point culminant d’un épisode maniaque, Coodie a été obligé d’éteindre la caméra, qui est devenue plus tard l’un des moments les plus discutés de la série.

La bigoterie est-elle un sous-produit du trouble bipolaire ?

Bien qu’il ne soit pas clair dans quelle mesure le trouble bipolaire peut être attribué aux récentes explosions de Ye, la condition a souvent été glorifiée par certains fans après qu’il l’a appelée sa «superpuissance» et a produit un rap, «Je déteste être bipolaire. C’est génial ! L’antisémitisme et le racisme ne sont pas des symptômes caractéristiques du trouble bipolaire. Par conséquent, certains soutiennent que le mélange du sectarisme racial de Ye avec le trouble bipolaire stigmatise les autres personnes qui ont été diagnostiquées avec le même état mais qui n’affichent pas un comportement similaire. Ils insistent sur le fait qu’il existe une nette différence entre l’état mental d’une personne et ses idéologies.

Avoir une dépression, un trouble bipolaire ou toute autre maladie mentale ne vous pousse PAS à faire des diatribes racistes et antisémites. Des millions d’entre nous ont une maladie mentale et nous ne disons et ne faisons pas les choses que Kanye West fait. Nous sommes malades mentaux; c’est juste un connard. — Erie Siobhan 🇺🇸 (@ErieNotEerie) 9 octobre 2022

Supposer que les personnes atteintes de maladie mentale sont racistes et vice versa renforce la stigmatisation entourant la santé mentale. Les experts disent que dans certains cas, le comportement inexplicable d’un épisode maniaque peut ne pas être le reflet direct de ses valeurs. D’autre part, cela pourrait également exposer ses croyances sous-jacentes à divers facteurs externes de la société, de la culture et des années de formation.

La réaction de Jamie Lee Curtis au tweet antisémite de Kanye West est puissante pic.twitter.com/ju7E1NiX06 — Le Wu-Tang est pour les enfants (@WUTangKids) 10 octobre 2022

Cependant, certains soutiennent que des pensées incohérentes peuvent conduire au chaos et à la paranoïa, ce qui peut expliquer les explosions de Ye. Dans le passé, le rappeur s’est ouvert sur son expérience d’épisodes maniaques, “Je monte en puissance, je vais haut.” Les expressions publiques de Ye d'”ego gonflé” où il se réfère à lui-même comme GOAT et des actes imprudents semblent en phase avec les signes d’un épisode maniaque. Mais cela n’excuse toujours pas les coups de gueule racistes et l’antisémitisme. Cela soulève la question, dans un univers alternatif où Ye existe sans trouble bipolaire, serait-il non antisémite ou un bigot plus méprisable ? Je suppose que nous ne le saurons jamais.

pour être clair, mon opinion sur kanye west est qu’il est un génie créatif avec de graves problèmes de santé mentale, j’espère qu’il trouvera de l’aide, et il n’y a pas d’avenir possible de «modération de contenu» normalisée à l’échelle d’un pays qui ne conclut pas en autoritarisme. – Mike Solana (@micsolana) 11 octobre 2022

L’auteur et chroniqueur Hadley Freeman parle de la fétichisation des troubles psychologiques en tant que « bonne maladie mentale » et « mauvaise maladie mentale ». Alors que le premier impliquait la littérature de Sylvia Plath et de Virgina Woolf, le second a pris des formes laides que les gens ont tendance à éviter, malgré le fait que la santé mentale a détruit des vies dans les deux cas. Elle ajoute que puisque le comportement égocentrique de Ye ne coupe pas l’image de la santé mentale que certains fétichisent, les gens ne veulent pas accepter sa maladie.

Ye peut-il être tenu responsable de ses actions erratiques ?

Rien qu’en 2021, les États-Unis ont signalé 2 717 incidents de comportement antisémite, soit une augmentation de 34 % par rapport à l’année précédente, selon les données de la Ligue anti-diffamation. Indépendamment du lien entre le fanatisme de Ye et la santé mentale, ses déclarations haineuses ont un impact considérable, en particulier sur les fans impressionnables, et doivent être maîtrisées.

Ruchita convient que Ye ne peut pas être dégagé de sa responsabilité, même si certaines de ses actions découlent d’un épisode, car il est injuste de blâmer uniquement le diagnostic bipolaire pour sa misogynie persistante.

«La culpabilité permet une responsabilisation qui encourage les gens à rester sur la bonne voie avec leurs médicaments et leur traitement, donc lui couper un relâchement absolu ne l’aidera pas nécessairement ni le discours plus large sur la santé mentale. C’est nocif pour les autres qui ont un diagnostic similaire, étant donné le degré de stigmatisation qui y est attaché. Cela les fait ressembler à des agents du chaos », a-t-elle ajouté.

