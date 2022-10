Kanye West “est entré dans le siège de Skechers sans être interrogé” parce que la réceptionniste pensait qu’il était un “jardinier”

KANYE West est entré dans le siège social de Skechers à Los Angeles cette semaine sans être interrogé parce que le réceptionniste pensait qu’il était le jardinier de la propriété, a déclaré une source au US Sun.

Selon l’initié, Kanye, 45 ans, est entré directement dans le bâtiment et a surpris les dirigeants de l’entreprise de chaussures après qu’Adidas ait rompu ses liens avec lui.

Getty

Kanye West est entré dans le siège social de Skechers à Los Angeles sans être annoncé mercredi[/caption]

Grille arrière

Kanye s’est présenté à Skechers portant cette tenue, qui comprenait ce qui semblait être des bottes de jardinage[/caption]

Le mouvement sauvage est le dernier comportement bizarre du rappeur en disgrâce, qui a été critiqué dans le monde entier pour ses commentaires antisémites.

La source a déclaré au US Sun : “Quand Kanye est entré dans le bâtiment de Skechers, la réceptionniste n’avait aucune idée de qui il était.

“Ils l’ont laissé entrer dans le bâtiment parce qu’ils pensaient que c’était le jardinier.”

Sur des photos prises le jour de l’incident, le mercredi 26 octobre, Kanye portait de grosses bottes qui auraient pu être confondues avec des chaussures de jardinage.

Il portait également un sweat à capuche délavé et un pantalon cargo.

Skechers a renvoyé The US Sun à son commentaire original.

En savoir plus Kanye West MOUVEMENT DE PUISSANCE La chanson de Kanye West abandonnée en tant que musique d’accompagnement de l’équipe Prem après des remarques antisémites

Dans le communiqué, Skechers a déclaré que deux cadres avaient retiré Kanye du bâtiment après une brève conversation.

“Kanye West – également appelé Ye – est arrivé à l’improviste et sans invitation dans l’un des bureaux de Skechers à Los Angeles.”

Ils ont allégué que Kanye était également « engagé dans des tournages non autorisés », et ont ensuite dénoncé ses précédentes remarques antisémites.

“Skechers n’envisage pas et n’a pas l’intention de travailler avec West.

“Nous condamnons ses récents propos qui divisent et ne tolérons pas l’antisémitisme ou toute autre forme de discours de haine.”

Kanye a été critiqué et a par la suite perdu plusieurs contrats lucratifs à la suite de ses récentes tirades.





COMMENTAIRES ANTISÉMITES

De nombreuses entreprises très respectées ont récemment rompu leurs liens avec Kanye pour ses commentaires antisémites « haineux » et « inexcusables », notamment Gap et Adidas.

Adidas, dont la collaboration avec Yeezy est estimée à 1,5 milliard de dollars de revenus annuels, a déclaré : “Adidas ne tolère pas l’antisémitisme et tout autre type de discours de haine”.

“Les récents commentaires et actions de Ye ont été inacceptables, haineux et dangereux, et ils violent les valeurs de diversité et d’inclusion, de respect mutuel et d’équité de l’entreprise.”

Le monde de l’homme de 45 ans semble s’effondrer en seulement 11 mois après qu’il a fièrement affirmé sur les réseaux sociaux : « Ils ne peuvent pas nous annuler. . . Je suis au-dessus.

L’artiste de la musique. qui a changé son nom pour Ye en 2021, a provoqué un tollé avec ses dernières bouffonneries à la Fashion Week de Paris lorsqu’il portait un t-shirt «White Lives Matter».

La déclaration du maillot a été considérée par beaucoup comme une réponse raciste au mouvement Black Lives Matter.

Quelques jours plus tard, il a déclaré qu’il allait « escroquer la mort 3 sur le peuple juif », une référence apparente à la condition de préparation de la défense (Defcon) de l’armée américaine, qui indique le niveau de menace pour la sécurité nationale.

L’utilisation abusive du terme par Kanye a été considérée comme son annonce de déclencher une guerre métaphorique contre le peuple juif, qu’il a ensuite doublée.

Plus tard, il a allégué qu’il n’était pas « antisémite parce que les Noirs sont en fait juifs aussi » et qu’il est victime d’une « mafia médiatique clandestine juive ».

Kanye a déclaré qu’il ne regrettait pas ses remarques antisémites dans une interview sur Uncensored avec Piers Morgan sur TalkTV, bien qu’il se soit par la suite excusé pour la “blessure” et la “confusion” qu’il avait causées.

En savoir plus sur le soleil américain LA FORTUNE DE FRANCK À l’intérieur de la fortune de 6 millions de dollars de la star d’American Pickers alors qu’il se bat pour la vie

Il a été momentanément interdit de publier sur Instagram et son compte a été verrouillé sur Twitter.

Les restrictions des réseaux sociaux l’ont incité à dire qu’il achèterait le Parler “non annulable”, qui prétend être une “application de médias sociaux neutre en termes de point de vue dédiée à la liberté d’expression”.

AFP

Skechers a publié une déclaration à la suite de l’incident selon laquelle ils n’avaient pas l’intention de travailler avec lui[/caption]

Instagram/Kim Kardashian

Kim Kardashian a dénoncé les discours de haine et la rhétorique antisémite au milieu de la controverse de Kanye[/caption]

Instagram / Kim Kardashian

Kim et Kanye partagent quatre enfants ensemble – leurs cousins ​​​​de Kourtney Kardashian et Scott Disick sont juifs[/caption]