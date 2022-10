Kanye West escorté hors du bureau des Sketchers

Skechers USA Inc SKX.N a déclaré mercredi que ses dirigeants avaient escorté Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, hors d’un siège social de Los Angeles, après que le rappeur et créateur de mode “s’est présenté à l’improviste et sans y être invité”.

Le fabricant de chaussures “n’a pas l’intention de travailler avec West”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les commentaires de Skechers interviennent un jour après que la marque de vêtements de sport Adidas AG ADSGn.DE ait mis fin à son partenariat avec West, suite à une série de commentaires antisémites de la célébrité.

“Nous condamnons ses récentes remarques qui divisent et ne tolérons pas l’antisémitisme ou toute autre forme de discours de haine”, a déclaré Skechers.

Reuters n’a pas été en mesure de contacter immédiatement les représentants de Ye pour obtenir des commentaires.

La société de vêtements Gap Inc GPS.N, qui a mis fin à son partenariat avec West en septembre, prend également des mesures immédiates pour retirer les produits Yeezy Gap de ses magasins et fermer YeezyGap.com.

Les actions de Skechers, basées en Californie, ont augmenté de près de 1 % dans les échanges prolongés, après avoir clôturé de près de 10 % mercredi.

La société a prévu mardi des ventes du trimestre en cours inférieures aux estimations de Wall Street après avoir manqué les attentes de bénéfices du troisième trimestre, en raison de la hausse des coûts d’exploitation et d’un impact des taux de change.



(Reportage de Deborah Sophia à Bengaluru; Montage par Shinjini Ganguli)