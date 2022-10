Kanye West escorté du bureau d’une entreprise de mode — RT Games & Culture

Le rappeur Kanye West a été renvoyé du siège social de Skechers mercredi après s’être présenté “inopiné et sans invitation” à l’entreprise de chaussures. West est actuellement confronté à un contrecoup à l’échelle de l’industrie et à une ruine financière potentielle après une série de commentaires sur le peuple juif.

West, qui porte aussi le nom de rap ‘Ye’, “est arrivé à l’improviste et sans invitation dans l’un des bureaux de Skechers à Los Angeles”, a déclaré la société dans un communiqué. “Étant donné que Ye était engagé dans un tournage non autorisé, deux cadres de Skechers l’ont escorté, lui et son équipe, hors du bâtiment après une brève conversation.”

“Skechers n’envisage pas et n’a pas l’intention de travailler avec West”, la déclaration a continué. “Nous condamnons ses récents propos qui divisent et ne tolérons pas l’antisémitisme ou toute autre forme de discours de haine.”















L’excommunication de West du monde de l’entreprise a commencé plus tôt ce mois-ci lorsqu’il a publiquement accusé son collègue rappeur Sean ‘Diddy’ Combs d’être contrôlé par “le peuple juif” et a tweeté qu’il était “Aller à la mort con 3 SUR LES JUIFS.” Courtisant déjà la controverse en enfilant une chemise «White Lives Matter» lors d’un défilé de mode à Paris une semaine plus tôt, West a creusé et défendu ses propos, affirmant que “annuler la culture” est une conspiration juive pour le faire taire, et que le “Médias juifs” est sortir pour le chercher.

Les autres célébrités de Ye ont dénoncé ses déclarations, son agence artistique l’a lâché, un documentaire terminé sur sa vie a été mis de côté et le géant des vêtements de sport Adidas a annoncé mardi qu’il mettrait fin à son partenariat avec l’icône du rap. En cessant la production et la vente de la gamme de produits Yeezy de West, Adidas a déclaré qu’elle perdrait des bénéfices à court terme.

Cependant, Adidas a déclaré qu’il possédait toujours “tous les droits de conception” aux produits Yeezy, ce qui signifie que Ye ne pourra peut-être pas emporter ses créations ailleurs. Les médias ont rapporté cette semaine que sans l’accord avec Adidas, la valeur nette de West pourrait passer d’environ 1,9 milliard de dollars à seulement 400 millions de dollars.

Dans une publication jeudi sur son compte Instagram, qui a été temporairement suspendu au début du mois, West a affirmé avoir perdu “2 milliards de dollars en une journée.” Le rappeur a ajouté : “L’argent n’est pas qui je suis. Le peuple est qui je suis.