Kanye West envisage d’acheter Parler, lié aux conservateurs

Le réseau social affirme que le rappeur aidera à construire un écosystème “inannulable” avec “toutes les voix sont les bienvenues”

La star du hip-hop et homme d’affaires Kanye West a accepté en principe d’acquérir la plateforme de médias sociaux Parler. La décision a été annoncée après que le rappeur, qui a légalement changé son nom en Ye, a été suspendu sur Instagram et Twitter.

“Cet accord va changer le monde et changer la façon dont le monde pense à la liberté d’expression”, Le PDG de Parler, George Farmer, a déclaré lundi dans un communiqué.

Il a ajouté que “Ye fait un pas révolutionnaire dans l’espace médiatique de la liberté d’expression et n’aura plus jamais à craindre d’être retiré des réseaux sociaux.”

Selon Parler, l’acquisition garantit “un rôle futur dans la création d’un écosystème irrésistible où toutes les voix sont les bienvenues.”

“Dans un monde où les opinions conservatrices sont considérées comme controversées, nous devons nous assurer que nous avons le droit de nous exprimer librement”, West a déclaré dans un communiqué publié par Parlement Technologies, la société mère de Parler. Parlement a ajouté que West était “prendre une position audacieuse contre sa récente censure de Big Tech.”

Kanye West à nouveau annulé

Instagram et Twitter ont suspendu le compte de West ce mois-ci et supprimé les messages destinés aux Juifs. West a affirmé que le rappeur Diddy, de son vrai nom Sean Combs, était contrôlé par les Juifs et a accusé les Juifs de chercher à réprimer ceux qui s’opposent à leur “ordre du jour.”

Ces propos ont été condamnés par l’American Jewish Committee.



Parler a été fondée en 2018 par John Matze et Rebekah Mercer, la fille du milliardaire Rober Mercer, copropriétaire du site d’information conservateur Breitbart.

À la suite de la prise d’assaut du Capitole américain par des partisans de l’ancien président Donald Trump en janvier 2021, le réseau social a été supprimé de l’App Store et du Google Play Store d’Apple, tandis qu’Amazon l’a supprimé de son service d’hébergement Web. Les sociétés ont fait valoir à l’époque que Parler autorisait “contenu violent”.



Après des semaines d’absence, Parler a trouvé un nouvel hôte. Le réseau social a également introduit une modération de contenu plus forte, ce qui a permis son retour sur l’App Store en mai 2021 et sur le Google Store le mois dernier.