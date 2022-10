Kanye West enfile un t-shirt “White Lives Matter” au défilé Yeezy

Le rappeur Kanye West a encore une fois défrayé la chronique ! Après avoir fait ses débuts sur la rampe lors du défilé Balenciaga à la Fashion Week de Paris, Kanye a organisé un défilé de mode Yeezy surprise lundi pour présenter sa collection de la saison 9.



Avant l’arrivée des mannequins, West a prononcé un discours tout en arborant les mêmes tongs ornées de bijoux qu’il portait la semaine dernière et un t-shirt White Lives Matter avec le visage du pape sur le devant. Selon Page Six, il a fait de nombreuses allusions, notamment le vol à Paris de son ex-femme Kim Kardashian en 2016, son ancien manager Scooter Braun, ses difficultés à percer dans l’industrie de la mode, sa dernière rupture avec Gap, et bien plus encore.







“Je suis Ye, et tout le monde ici sait que je suis le chef”, a-t-il déclaré à un moment donné, faisant référence à son nouveau nom légal. “Tu ne peux pas me gérer.”

Page Six rapporte que Kanye a taquiné les noms de mannequins célèbres qui devaient faire une apparition à son émission, notamment Kardashian, l’ex-petite amie Irina Shayk et la flamme actuelle Candice Swanepoel. Il a également taquiné les noms d’autres personnalités bien connues comme Beyonce, Rihanna, Angelina Jolie, Lauryn Hill, Naomi Campbell, Emily Ratajkowski, Gisele Bundchen, Bella Hadid et Amelia Gray Hamlin.

Cependant, il semble que seuls Shayk, Campbell et Hamlin aient fait des apparitions, le mannequin russe regardant de côté pendant que les deux autres défilaient sur la piste. La même chemise avec White Lives Matter inscrit dans le dos était également portée par certains des modèles de l’émission.



Au cours de la semaine dernière, West a assisté à des défilés de mode à Paris et à Londres. Dimanche, il a même fait ses débuts sur les podiums en tant que mannequin en présentant le défilé Balenciaga. Le voyage de la star sur la piste lisse a été regardé par Khloe Kardashian, Kylie Jenner et sa fille North West depuis le premier rang. (Avec les entrées de l’ANI)