Kanye West en rendez-vous avec Juliana Nalu après des tweets antisémites : Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Ye, le rappeur anciennement connu sous le nom de Kanye West45 ans, quitte son ex, Kim Kardashian! Il a été aperçu à un rendez-vous au cinéma avec un mannequin Juliana Nalu, 24 ans, après avoir tweeté du contenu antisémite le 8 octobre (voir les photos ICI). Lors du rendez-vous avec le modèle brésilien, le designer Yeezy a opté pour un look noir monochrome qui comportait des bottes à hauteur du genou, un pantalon et une veste en jean surdimensionnée.

Plus à propos Kanye West

Juliana, qui a été vue plusieurs fois avec Kanye, selon Page 6, avait l’air extrêmement élégant dans un ensemble noir et blanc. La jeune femme de 24 ans a porté des bottines noires, un pantalon noir et une veste noire et blanche alors qu’elle tenait le bras de Ye. Notamment, elle portait également la désormais célèbre casquette de baseball noire 2024 du gagnant du Grammy. Il a partagé une photo du chapeau sur Twitter le 7 octobre avec la légende « 2024 ». Juliana a ensuite posté une photo d’elle-même portant le même chapeau via Instagram le 10 octobre, elle a légendé le message, “Laisse-moi bien faire mon grillz.”

Deux jours après le rendez-vous ciné, Juliana pris sur Twitter pour retweeter l’un de ses looks de soirée avec l’interprète de “Flashing Lights”. Elle a sous-titré la photo du nouveau couple avec un seul emoji au cœur noir. Sur les photos, le père de quatre enfants semble s’être fait couper les cheveux et raser la longue barbe qu’il a secouée lors de sa célèbre interview avec Fox News ancre Tucker Carlson.

La même nuit où Juliana et Ye ont été aperçus en train d’aller voir Triangle de Tristessemettant en vedette Woody Harrelsonle musicien controversé a été interdit d’accès à Instagram et Twitter pour avoir enfreint les politiques des deux plateformes. Kanye a tweeté“J’ai un peu sommeil ce soir mais quand je me réveille je vais mourir con 3 [sic] Sur les JUIFS [sic] Le plus drôle, c’est que je ne peux pas être antisémite [sic] parce que les noirs sont en fait juifs aussi [sic] Vous avez joué avec moi et essayé de mettre à l’épreuve tous ceux qui s’opposent à votre programme.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Suite à ses tweets, de nombreuses célébrités ont appelé Kanye pour ses messages haineux, y compris le comédien Sarah Silvermann, 51 ans. « Kanye a menacé les Juifs hier sur Twitter et ce n’est même pas à la mode. Pourquoi la plupart du temps, seuls les Juifs s’élèvent contre la haine juive ? Le silence est si fort », a-t-elle tweeté. Halloween étoile Jamie Lee Curtis63 ans, aussi tweeté, « Le jour le plus saint du judaïsme était la semaine dernière. Les mots comptent. Une menace contre le peuple juif s’est soldée une fois par un génocide. Vos paroles blessent et incitent à la violence. Vous êtes un père. S’il te plaît, arrête.”