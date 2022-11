Kanye West dit qu’il se présente à nouveau à la présidence en 2024 après l’échec de sa candidature à la Maison Blanche en 2020

KANYE West est apparu de manière choquante pour annoncer sa candidature à la présidentielle de 2024 après sa tentative ratée il y a deux ans.

Ye – dont les récentes remarques antisémites ont détruit son statut de milliardaire – a déclaré qu’il avait fait appel au provocateur d’extrême droite Milo Yiannopoulos pour mener sa campagne dans une nouvelle vidéo.

Kanye West a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2024 Crédit : X17Online.com

Ye a dit qu’il avait fait appel au provocateur d’extrême droite Milo Yiannopoulos pour mener sa campagne Crédit : Getty – Contributeur

West a dévoilé son trésor de marchandises “Ye24” Crédit : X17Online.com

La candidature choquante du rappeur à la présidence survient un mois après qu’Adidas, Gap et Balenciaga l’ont lâché suite à une série de déclarations antisémites Crédit : X17Online.com

Le rappeur Stronger a révélé son trésor de marchandises “Ye24” à X17 dimanche, où il a officiellement déclaré sa candidature à la présidentielle.

“C’est Milo ici, en train de travailler sur la campagne”, a déclaré Ye, auquel l’intervieweur a demandé : “Est-ce une annonce ?”

“Je suppose que oui”, a répondu Yiannopoulos – un récent stagiaire non rémunéré de la représentante conservatrice de Georiga, Marjorie Taylor Greene.

À l’intérieur de son atelier à Crenshaw, le caméraman demande à Ye : “Alors tu cours ?”

Après une longue pause, West répond : “Oui.

“C’est simple parce que personne ne peut me dire ‘tu devrais dire ceci, tu ne devrais pas dire cela’, tu sais? C’est juste que nous nous dirigeons vers l’avenir”, a ajouté Ye.

Ye a révélé que son produit “Ye24” est composé d’un inventaire découpé de ses précédents accords avec Adidas, Gap et Balenciaga, qui seront tous accompagnés d’un prix de 20 $.

L’annonce de la campagne présidentielle 2024 du rappeur troublé intervient après que son compte Twitter a été restauré tôt dimanche par le nouveau propriétaire de la plateforme de médias sociaux, Elon Musk.

Ye a d’abord tweeté : « Testing Testing Voir si mon Twitter est débloqué.

Le hitmaker a ensuite posté : “Shalom :)”.

Ce dernier message – un mot hébreu signifiant “paix” qui est également utilisé comme salutation – a suscité un retour de bâton majeur de la part d’autres utilisateurs de Twitter.

Un utilisateur de Twitter a répondu au tweet: “Pouvez-vous s’il vous plaît nous laisser tranquilles?”

Un autre a répondu: “Alors maintenant, c’est une blague? C’est tellement ridicule.”

“Ne peux-tu pas?” un autre utilisateur est intervenu, alors qu’une personne a ajouté: “Pas drôle, antisémite. Va-t’en. Tu es universellement détesté.”

Un critique a déclaré: “Rien de drôle dans la haine.”

KAN-YE PAS ?

Le mois dernier, le fondateur de Yeezy a été abandonné par Adidas et exclu de divers sites de médias sociaux, au moins temporairement, pour avoir fait des commentaires controversés et antisémites en ligne, dans des interviews et avec ses choix de mode.

Vers la fin du mois d’octobre, la marque de sport a lâché l’étoile pour ses propos “nocifs” et “dangereux”.

Ye a suscité l’indignation du public après avoir fait une série de commentaires antisémites, contre lesquels son ex-femme Kim Kardashian et les membres de sa famille se sont prononcés.

Puis, au milieu des appels des fans et des menaces de boycott, Adidas a finalement annoncé qu’il coupait les ponts.

La société a déclaré dans un communiqué : “Adidas ne tolère pas l’antisémitisme et tout autre type de discours de haine.

“Les récents commentaires et actions de Ye ont été inacceptables, haineux et dangereux, et ils violent les valeurs de diversité et d’inclusion, de respect mutuel et d’équité de l’entreprise…”

La relation entre Adidas et Yeezy remonte à 2015.

Adidas a rejoint des entreprises comme Gap et Balenciaga pour couper les liens avec la star de la musique.

West a fustigé Adidas en ligne, accusant la marque de copier ses idées, de mal gérer l’entreprise et de narguer son PDG Kasper Rorsted.

Il a également exaspéré le public en faisant des commentaires antisémites et en portant un t-shirt “White Lives Matter” à un défilé de mode.

Kanye a écrit sur Instagram : “Je vais vous utiliser comme exemple pour montrer au peuple juif qui vous a dit de m’appeler que personne ne peut me menacer ou m’influencer.”

Quelques jours plus tard, il a tweeté : « J’ai un peu sommeil ce soir mais quand je me réveille, je vais mourir con [sic] 3 Sur les JUIFS.

Defcon est un terme militaire utilisé comme système d’alerte par les forces armées américaines.

Twitter a supprimé le tweet antisémite de Kanye et a également confirmé que son compte avait été verrouillé “en raison d’une violation des politiques de Twitter”.

Musk a repris la plateforme après coup et a décidé de rétablir plusieurs comptes controversés, dont Ye et l’ancien président Donald Trump.