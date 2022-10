Kanye West dit qu’il a le “béguin” pour Stassie, la meilleure amie de Kylie Jenner – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : John Salangsang/Shutterstock

Kanye “Ye” West a maintenant amené son ancienne belle-sœur Kylie Jenner et sa meilleure amie Stassié Karanikolaou, tous deux âgés de 25 ans, dans son drame Instagram en cours. Le 6 octobre, le rappeur de 45 ans a avoué spontanément qu’il était amoureux de Stassie dans la légende d’une photo (vue ici) qu’il a partagée de Kylie se préparant pour le défilé Balenciaga de la Fashion Week de Paris. “OUI LE MONDE ENTIER SAIT QUE J’AI LE CRUSH SUR STAS MAIS VICTORIA EST DOPE AUSSI”, a-t-il écrit. “JE SENS JUSTE QUE LES GENS DE DOPE NE DEVRAIENT PAS ÊTRE RETENUS PAR PEUR DE PERDRE QUOI QUE CE SOIT.” Il a également admis avoir fait participer cette femme nommée Victoria au défilé Balenciaga aux côtés de Stassie et d’une personne nommée Carter.

Kylie ni Stassie n’ont répondu aux aveux de Kanye au moment d’écrire ces lignes. Le poste est venu après Kylie et Khloe kardashian a soutenu Kanye depuis le premier rang lors de ses débuts à la semaine de la mode ce week-end, où il a surpris les fans en se pavanant sur la piste du défilé Balenciaga. Sa fille aînée, 9 ans Nordétait également là et est apparu sur l’histoire Instagram de Khloe de la mini réunion de famille.

La publication Instagram de Kanye n’est qu’une des nombreuses publications qui ont fait tourner les têtes ces derniers jours, dont une dans laquelle le hitmaker “Mercy” a affirmé qu’Adidas avait “violé et volé” ses créations et une autre dans laquelle il partageait son dédain pour Josué Kushnerle mari du mannequin Karlie Klosstout en célébrant Ivanka Trump. Il a également fait tourner les têtes lorsqu’il portait une chemise noire sur laquelle était écrit “White Lives Matter” lors de son défilé Yeezy Paris Fashion Week le 3 octobre. Commentateur de droite Candace Owens portait une chemise assortie de couleurs opposées.

Kanye West et Candace Owens portant des chemises “White Lives Matter” lors de son défilé de mode à Paris. pic.twitter.com/eJekZ8cGhe — PopCrave (@PopCrave) 3 octobre 2022

Les fans et les célébrités se sont rendus sur Internet pour montrer leur désapprobation. De plus, un initié a déclaré HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT que l’ex-femme de Kanye Kim Kardashian était “complètement dégoûté” par la déclaration de mode. Est-ce que Kanye s’en souciait ? Bien sûr que non. Le 4 octobre, il s’est rendu sur son histoire Instagram pour apparemment répondre au contrecoup qu’il a reçu. “Tout le monde sait que Black Lives Matter était une arnaque. Maintenant c’est fini. De rien », a-t-il dit. Il a ensuite insulté Vogue rédactrice de mode Gabriella Karefa Johnson, qui avait également condamné sa chemise comme “incroyablement irresponsable et dangereuse”, sur ses récents choix de la Fashion Week. Le même jour, Kanye a déclaré que lui et Gabriella se sont rencontrés et ont parlé de leur point de vue différent pendant le dîner.

Puis, le 5 octobre, il a doublé son choix de porter la chemise controversée. “Voici ma dernière réponse quand les gens me demandent pourquoi j’ai fait un t-shirt qui dit que les vies blanches comptent…”, a-t-il légendé un instantané de la chemise noire “White Lives Matter”. “ILS FONT.”

Les actions de Kanye ont également attiré l’attention de Gigi Hadid, 27 ans, et Khloe, 38 ans. Le 4 octobre, Gigi a critiqué le père de quatre enfants pour avoir dissipé Gabrielle sous l’une de ses récentes publications sur Instagram. « Vous aimeriez avoir un pourcentage de son intellect. Vous n’en avez aucune idée », a-t-elle commencé dans le commentaire. « S’il y a vraiment un intérêt à l’un de vos trucs, elle pourrait être la seule personne qui pourrait vous sauver. Comme si “l’honneur” d’être invité à votre émission devait empêcher quelqu’un de donner son avis ? Elle a conclu: “Tu es un tyran et une blague.”

Pendant ce temps, Khloe est intervenu après que Kanye ait répondu au contrecoup de Gigi et d’autres en évoquant des problèmes familiaux. “Pourquoi tout le monde se sentait-il si libre de m’attaquer à propos de ma chemise, mais Candace Owens était la seule personnalité publique à dire que c’était mal pour les Kardashian de m’empêcher de voir ma fille”, a-t-il écrit dans un autre post Instagram, comme on le voit ci-dessous .

Khloe, en retour, a supplié Kanye d’arrêter de parler des problèmes familiaux en ligne et l’a également accusé d’avoir menti à propos de son anecdote selon laquelle il est constamment tenu à l’écart de ses enfants. “Oui, je t’aime. Je ne veux pas le faire sur les réseaux sociaux mais VOUS continuez à le faire ici. Vous êtes le père de mes nièces et neveux et j’essaie d’être respectueux, mais s’il vous plaît, ARRÊTEZ de démolir Kimberly et d’utiliser notre famille lorsque vous voulez dévier », a-t-elle plaidé.

« Encore une fois avec le récit d’anniversaire. Déjà assez. Nous connaissons tous la vérité et à mon avis, tout le monde en a marre. Vous savez exactement où sont vos enfants à tout moment et VOUS vouliez des anniversaires séparés », a-t-elle poursuivi. « J’ai vu tous les textes pour le prouver. Et quand vous avez changé d’avis et que vous avez voulu y assister, vous êtes venu. Comme vous l’avez vous-même souligné, c’est elle qui s’occupe de vos enfants 80% du temps. S’il vous plaît, laissez-la et la famille en dehors de cela afin que les enfants puissent être élevés paisiblement. Je viens d’un lieu d’amour et je suis heureux de poursuivre cette conversation en privé si vous le souhaitez.

Malheureusement, les tentatives de Khloe pour raisonner le designer Yeezy sont tombées dans l’oreille d’un sourd, et Kanye l’a traitée de “menteuse” puis l’a accusée, elle et ses sœurs, d’avoir kidnappé son troisième enfant, Chicago, le jour de son anniversaire pour l’éloigner de lui. “C’EST COMMENT VOUS JOUEZ AVEC DES PÈRES NOIRS”, a-t-il expliqué.