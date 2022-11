Kanye West dit que sa mère a été “sacrifiée” dans Bizarre Rant

Dans une nouvelle interview bizarre, le gros titre loquace Kanye West a répété ce qui ressemble à une théorie du complot Illuminati tout en parlant de la mort de sa mère.

Le vendredi, exclusif TheShadeRoom des images ont fait surface de Ye assis du côté passager d’un SUV et racontant des photos;

La mère de Ye, Donda West, a fait la transition à l’automne 2007 à l’âge de 58 ans d’une maladie coronarienne et de facteurs postopératoires après avoir subi une intervention esthétique.

L’état mental de M. West a semblé décliner considérablement après son décès et il a publiquement blâmé le médecin qui l’a opérée.

Dans les images de TheShadeRoom, Kanye a évoqué des célébrités et la mort de leurs proches pour faire avancer son propos.

“Michael Jordan, et lui?” demanda Kanye. « Son papa, non ? Bill Cosby, son fils. Dr Dre, son fils. À Hollywood, beaucoup de gens sont portés disparus. J’ai l’impression que ça pourrait être beaucoup de ça, pour contrôler, traumatiser… Ils veulent monétiser et traumatiser, et Dieu m’aime. Ils m’ont frappé, Gap, Adidas, ils m’ont pris tout ça. Toujours, Forbes, qui me déteste, d’accord, a dû écrire, une valeur nette de 400 millions de dollars. Jésus est roi. Dieu m’aime.”