Kanye West dit que le gouvernement américain a gelé ses comptes bancaires

Le rappeur controversé affirme que l’IRS a bloqué l’accès à son argent à la suite d’allégations selon lesquelles il doit 50 millions de dollars d’impôts

Rappeur Kanye ‘Vous’ West a affirmé que l’Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis avait gelé ses comptes bancaires, bloquant l’accès à 75 millions de dollars en raison d’obligations fiscales présumées. Il a laissé entendre qu’il était persécuté pour avoir exprimé des opinions incendiaires sur le peuple juif.

“Je parle littéralement de découvrir qu’ils essayaient de me mettre en prison”, West a déclaré lundi soir sur le podcast Timcast IRL, racontant sa conversation téléphonique avec un conseiller financier plus tôt dans la journée. «Ils ont mis une retenue de 75 millions de dollars sur quatre de mes comptes. Et puis ils ont dit, ‘Vous devez beaucoup d’impôts.’ Il m’a fallu environ six heures pour découvrir ce qu’était “beaucoup”. Ils ont dit: “Eh bien, environ 50 millions de dollars.”

West s’est dit soulagé d’apprendre qu’il pourrait encore se présenter à la présidence en 2024, même s’il est emprisonné pour évasion fiscale. Il a défendu ses commentaires passés sur l’influence exercée par les Juifs dans l’industrie du divertissement, se comparant à un moment donné au leader des droits civiques Martin Luther King Jr.

“Personne ne va dénoncer le fait qu’ils ont essayé de m’enfermer…” dit Ouest. “Je pensais que j’étais plus Malcolm X, mais j’ai découvert que je suis plus MLK parce que je me fais arroser tous les jours par la presse et financièrement, je reste juste là. Quand j’ai découvert qu’ils avaient essayé de me mettre en prison, c’était comme si un chien me mordait le bras et j’ai presque versé une larme. Presque.”

Pas plus tard que la semaine dernière, l’artiste et entrepreneur de mode assiégé a allégué qu’Adidas avait demandé à JPMorgan Chase de geler ses comptes. West est impliqué dans un différend juridique après qu’Adidas ait rompu ses liens avec lui au milieu d’une controverse sur ses commentaires antisémites. Adidas a poursuivi West pour récupérer 275 millions de dollars en fonds de marketing liés à leur entreprise Yeezy.

“Je suis passé du statut de multimilliardaire à celui de ne pas pouvoir utiliser mon Apple Pay”, Ouest a dit sortie de potins de célébrités X17 la semaine dernière. “Il y a quatre nuits, je ne pouvais pas utiliser mon Apple Pay car, d’une manière ou d’une autre, Adidas a pu entrer légalement et geler mon argent.

“Quand je vois cela, je pense que si cela pouvait m’arriver, cela pourrait arriver à d’autres Américains. Et pour quoi? Vous savez, cela pourrait arriver à un Américain qui n’a même rien volé, qui n’a même pas fait de mal à personne. Cela pourrait simplement vous arriver pour avoir dit la mauvaise idée à haute voix, pour vous exprimer.