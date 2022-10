Kanye West dit que le divorce de Kim Kardashian n’est que sur papier

Dans la conversation complète de Piers Morgan avec Kanye West, il révèle qu’il n’est divorcé de Kim Kardashian que sur papier.

La tournée médiatique de Kanye West continue de rouler et de faire des bylines controversés dans les médias sportifs, les médias hip-hop et maintenant, les médias traditionnels. La boutique a brûlé ses bandes de l’interview de Kanye West qu’ils ont enregistrée, tandis que Drink Champs a publié son interview mais a ensuite décidé de la remettre dans le coffre-fort. Pour Chris Cuomo, le bon dieu l’a béni en lui accordant une interview avec Ye lors du lancement de sa nouvelle émission de réseau pour la lancer en beauté.

Ces entretiens ont à juste titre salué les réactions négatives contre la rhétorique antisémite de Ye et les commentaires entourant la mort de George Floyd. Alors que la tournée médiatique se poursuit, c’est presque une série à ce stade, chaque interview répondant au contrecoup de la précédente.

Kanye West rejoint Piers Uncensored Talks sur le procès de George Floyd, les commentaires antisémites, le divorce, etc.

Dans sa dernière interview avec Piers Morgan, Ye a abordé un certain nombre des mêmes sujets et quelques nouveaux. Ye a parlé de son divorce avec son ex-femme Kim Kardashian et a expliqué que ce n’était qu’un bout de papier et qu’il aimerait toujours Kim.

“Je suis peut-être divorcé sur papier, mais je ne suis pas divorcé de l’idée d’être le protecteur”, a déclaré Ye dans l’interview. « Son nom n’est plus West. Et mon nom est maintenant seulement Ye. Si jamais nous devions être à nouveau ensemble, quel serait notre nom ? Kimye ? » Ye a déclaré qu’il “aimera [Kim] pour la vie, assez curieusement je la protégerai.

Lorsque le procès de George Floyd est mentionné, Ye repousse son droit de remettre en question le procès en demandant pourquoi il doit écouter les reportages des médias ou les explications d’un coroner.

« Et en tant que personne la plus influente de la planète, je la remets en question. Et j’ai le droit de le remettre en question… Tu ne peux pas me dire avec ton accent que, moi en tant qu’Américain, Juif, Noir, je ne peux pas remettre en cause cette mort… »

Ye a également parlé de sa chemise «White Lives Matter» et a remis en question la réaction des gens pour la chemise, mais pas pour «The Kardashians» lui gardant ses enfants.

“Ou nous intervenons simplement lorsque nous voulons abattre un homme noir pour avoir réellement une opinion politique”, a interrogé Ye. « Et pour tout le public si indigné par mon T-shirt. Où étais-tu quand je ne pouvais pas voir mes enfants. Je suis devenu public dans l’espoir d’obtenir le soutien du public à l’époque.

Ailleurs dans l’interview, Ye s’est excusé pour ceux qu’il avait blessés avec sa douleur impliquant ses commentaires antisémites et a partagé une histoire sur ses partenaires commerciaux STEM. Ses partenaires commerciaux ont mentionné que l’embauche d’ingénieurs pourrait être difficile en raison de sa récente rhétorique et Ye a demandé pourquoi ils ne pouvaient pas embaucher des Noirs dans ces rôles à la place.

L’interview dure plus d’une heure et demie, vous pouvez regarder la vidéo complète ci-dessous.

Vous pouvez regarder l’interview complète ci-dessous.