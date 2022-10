Kanye West dit que le concert à venir a été annulé et blâme les chemises “White Lives Matter”

Kanye West a posté sur Instagram que son prochain spectacle à Los Angeles avait été annulé, quelques heures seulement après son interview explosive avec Tucker Carlson sur Fox News Channel.

Dans le message, qui a été rapidement supprimé, il a écrit : “Mon concert au Sofi Stadium du 4 novembre vient d’être annulé. Je me demande si cela a quelque chose à voir avec mon t-shirt White Lives Matter, qu’en pensez-vous ?”

Il a également partagé une capture d’écran d’un message texte lui indiquant que SoFi n’est pas disponible, en raison de l’incapacité à organiser l’événement.

“Je viens de recevoir des nouvelles de Vaughn, que Sofi n’est plus disponible en raison de l’incapacité d’organiser l’événement sur l’avis actuel. J’ai déjà demandé deux fois pour enquêter plus avant s’il y avait moyen de le faire malgré tout, mais ils sont revenus avec un non ferme”, a déclaré la capture d’écran d’un texte de Niklas Bildstein.

La publication Instagram fait suite aux critiques de West sur ses chemises “White Lives Matter”. Il les a défendus sur “Tucker Carlson Tonight”.

West, désormais légalement connu sous le nom de Ye, a provoqué un tollé après avoir présenté le maillot. Carlson a noté que les médias libéraux ont déclaré qu’il “légitimait le comportement extrémiste”.

West a répondu qu’il avait été averti en privé que les personnes portant la chemise seraient “vertes” (vernaculaire pour être agressées) comme certains Américains qui portent les chapeaux de camionneur rouges emblématiques de l’ancien président Donald Trump arborant son mantra “Make America Great Again”.

Pendant ce temps, le rappeur “Gold Digger” a récemment publié une série de messages Instagram traitant du contrecoup de son t-shirt “White Lives Matter”.

Mercredi, il a posté une photo d’un sweat-shirt noir de sa ligne avec “WHITE LIVES MATTER” écrit en blanc au dos. Le sweat-shirt a une photo du pape Jean-Paul II sur le devant.

“Voici ma dernière réponse quand les gens me demandent pourquoi j’ai fait un t-shirt qui dit que les vies blanches comptent … ELLES LE FONT”, a-t-il légendé le message. Ce message a depuis été supprimé.

Fox News Digital a contacté les représentants de West et le Sofi Stadium pour obtenir des commentaires, mais n’a pas immédiatement répondu.

