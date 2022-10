Kanye West dit que la mort de George Floyd a été causée par le fentanyl et obtient un contrecoup en ligne

Kanye West, maintenant connu sous le nom de Ye, a fait la une des journaux et sur toutes les plateformes de médias sociaux pour toutes les mauvaises raisons ces derniers temps. Récemment, il a été invité au podcast de NORE et DJ EFN intitulé Drink Champs. En parlant sur le podcast, il a déclaré que George Floyd était mort du fentanyl et que le genou du flic n’était pas sur son cou. “Si vous regardez le genou du gars n’était même pas sur son cou comme ça”, dit-il.

Kanye West dit que George Floyd est décédé à cause du fentanyl et que le genou du flic “n’était même pas sur son cou comme ça” pic.twitter.com/sVKy3VK35O — Kurrco (@Kurrco) 16 octobre 2022

Tout a commencé lorsqu’il y a eu des discussions autour du documentaire de Candace Owens, The Greatest Lie Ever Sold: George Floyd and the Rise of BLM, basé sur Black Lives Matter. Le documentaire parle de la mort de Floyd aux mains de l’ancien officier de police de White Minneapolis, Derek Chauvin.

La vidéo est maintenant devenue virale et Kanye reçoit beaucoup de critiques pour ses propos. “C’est triste que maintenant, à cause de Kanye West, les gens doivent revivre le meurtre de George Floyd pour prouver que cet homme a tort. Il suffisait de le voir en temps réel. Pourquoi ne pouvez-vous pas tous respecter les morts et laisser cet homme reposer en paix », a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Kanye West répand des mensonges répréhensibles sur la mort de George Floyd. Kanye West est honteux. “Quand tu regardes, le genou du gars n’était même pas sur son cou comme ça.”

C’est insensé pour moi parce que vous avez fait plusieurs tweets et toute une VIDEO appelant Drake le rappeur le plus doux de tous les temps, plutôt qu’un critique musical. Mais c’est tout ce que vous avez à dire ?? Nan — Alijah ⁶ (@Drakesoldmore) 16 octobre 2022

Nouvelle radiographie pour Kanye West pic.twitter.com/Wa31aiCEMl – Tmrw (@ sans nom43757536) 16 octobre 2022

Prendre ma retraite en tant que fan de Kanye, emmener mes talents ailleurs – seb (@sebgnzl) 16 octobre 2022

Chaque fois que je vois le nom de Kanye, je me dis “ça ne peut pas être pire que ça”. Et j’ai toujours tort. pic.twitter.com/jjTIRAHk7N – Koketso (@Kok3tso2) 16 octobre 2022

Pendant ce temps, plus tôt, les gens trouvaient sa Donda Academy, comme l’appelleraient les experts de Twitter, un peu “sus”. C’est une école chrétienne privée en Californie et porte le nom de la défunte mère de Ye, Donda, dont le nom a également inspiré deux des titres d’album du rappeur. Selon le New York Post, l’école facture 15 000 $ par an, accueille des célébrités et offre également des liens privilégiés avec les entreprises de mode et de musique de Kanye.

Les parents sont tenus de signer des NDA ou des accords de non-divulgation, ont déclaré des sources à Rolling Stone. L’école a une très petite cohorte d’étudiants et d’enseignants et n’est pas accréditée, pour couronner le tout. Cela remet en question les crédits et les diplômes obtenus par les étudiants et leur maintien dans les collèges.

De plus, la principale et directrice générale de l’école, Brianne Campbell, n’a jamais occupé de poste officiel d’éducatrice auparavant. Actuellement, une vidéo des étudiants chantant “Bonjour, Donda” devient virale sur Twitter et les gens se sentent mal à l’aise à ce sujet.

