Kanye West dit que Cardi B est une « plante » qui a pris la place de Nicki Minaj

Plus de fuite Kanye Ouest des images ont fait surface, montrant cette fois le rappeur affirmant que Cardi B est une « plante » qui a pris la place de Nicki Minaj.

Le mois dernier, Kanye West a poursuivi une page Instagram qui avait divulgué sa musique, soupçonné que le coupable était quelqu’un avec qui il avait déjà travaillé.

Depuis lors, presque toutes les chansons qu’il a enregistrées ont été divulguées en ligne, y compris un album avec lequel il a fait Dr. Dre et une version abandonnée de son dernier album DONDA.

Suite à ces fuites, des vidéos inédites du rappeur au fil des années ont été diffusées sur le net.

Selon Complexe, Des images de 2018 ont été divulguées et montrent le rappeur donnant ses réflexions non filtrées sur Cardi B.

« Cardi B est une plante des Illuminati », a déclaré Ye. « Elle n’écrit pas ses raps. Elle est juste là pour avoir l’air aussi ignorante que possible, puis faire des chansons du genre « f*** les et gagne de l’argent ». Elle a littéralement remplacé Nicki Minaj, exprès pour qu’ils l’y mettent, et maintenant elle ne sait plus quoi faire, et elle n’a aucune idée de ce qui se passe.