Kanye West dit qu’Adidas a créé Yeezy Day sans sa permission

Kanye West dit qu’Adidas a créé les fausses vacances “Yeezy Day” sans sa permission et dénonce d’autres mouvements louches que l’entreprise a tirés.

Aujourd’hui, les sneakerheads ont réglé leur réveil, se sont réveillés plus tôt et ont prié pour trouver quelque chose pour le Yeezy Day d’Adidas. Au début de Yeezy Day, les gens ont commencé à publier leurs gains tandis que la plupart ont publié leurs L manquants comme d’habitude sur l’application Confirmed. Alors que tout le monde était en alerte via les réseaux sociaux sur la date des prochains drops, Kanye West a décidé de laisser tomber son avis sur le Yeezy Day.

Kanye West déclare qu’Adidas a créé le Yeezy Day sans sa permission et dénonce d’autres comportements non approuvés par Yeezy.

Kanye West a décidé de se glisser dans les DM de Complex Magazine pour exprimer ses frustrations à propos du Yeezy Day organisé par Adidas. Dans le DM, Kanye a révélé qu’il n’approuvait pas le Yeezy Day et a déclaré “Adidas a inventé l’idée du Yeezy Day sans mon approbation”. Si ce choc ne suffisait pas, il a accusé Adidas de rééditer des styles plus anciens, de concevoir des coloris et d’embaucher des employés sans son approbation. À un moment donné dans les années à venir, l’accord entre les deux expirera, espérons qu’ils pourront s’arranger pour continuer à faire des affaires ensemble, mais pour l’instant, cela ne semble pas prometteur.