Kanye West dissipe les tenues de Kim Kardashian et elle en rit – Hollywood Life

Crédit d’image : Erik Pendzich/Shutterstock

Kim Kardashian représenté Prada lors de sa participation à la Fashion Week de Milan en février 2022, et il a été documenté dans l’épisode du 6 octobre de Les Kardashian. Alors que Kim préparait un de ses looks Prada, elle a reçu un texto de son ex, Kanye West, qu’elle a montré à un ami de longue date, Tracy Romulus. “Regardez ce que Kanye m’a envoyé : ‘Pas de lunettes blanches, mieux vaut que la sécurité porte du noir, le look orange m’a rendu tellement folle. Je serais allé en prison avant de sortir là-dedans », a lu Kim. Elle a ri en montrant le message à Tracy, même si cela se moquait clairement de ses choix vestimentaires.

Dans un confessionnal, Kim a expliqué pourquoi elle avait eu une réaction aussi légère au texte de Kanye. “Pendant que nous sommes à Milan, Kanye a les enfants à la maison. Il ne peut pas s’en empêcher », rit-elle. « Nous pouvons rire de choses que nous aimons et que nous n’aimons pas. Peu importe à quel point les choses sont folles parfois, nous serons toujours une famille. Je lui enverrai un texto et je lui dirai : ‘Tu sais, tu portes ces bottes depuis longtemps, alors quand tu es prête à changer de tenue, fais-le moi savoir et tu pourras avoir des conseils sur les miens !’ ”

Après s’être séparée de Kanye en février 2021, Kim a commencé à se diversifier dans la mode et à développer son propre sens du style. Elle a atterri un Vogue couverture, posé pour Maillot de bain Sports Illustrated et tourné une campagne pour Balenciaga lors de la première saison de Les Kardashian. Cependant, cela n’a pas empêché Kanye de commenter ce que Kim est usé en public !

Les deux ont eu beaucoup de hauts et de bas après leur séparation, mais Kim est restée ferme en voulant coparentalité à l’amiable avec le rappeur. Kim et Kanye ont quatre enfants ensemble. Quelques jours seulement après le retour de Kim de Milan en février 2022, les ex ont été déclarés «légalement célibataires» après qu’un juge a accepté de «mettre fin et de bifurquer» le mariage alors qu’ils résolvaient d’autres problèmes dans leur règlement de divorce.

Pendant ce temps, le voyage à Milan est survenu après que Kanye a publiquement attaqué Kim et son petit-ami de l’époque, Pete Davidson, sur les réseaux sociaux. Kim a déposé des documents judiciaires critiquant Kanye pour avoir partagé leurs communications privées en ligne et diffusé de la “désinformation” avec ses publications sur Instagram. Malgré le drame clair entre eux à l’époque, Kim était toujours capable de rire des commentaires de Kanye sur son style !