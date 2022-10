Kanye West demande à Justin Bieber s’il est “annulé à nouveau” dans un nouveau message Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Kanye West45 ans, a crié à Justin Bieber28 ans, après avoir reconnu publiquement que sa femme Hailey Bieber a défendu le Vogue éditeur qu’il a récemment critiqué. Le rappeur a partagé une capture d’écran d’un E ! En ligne titre parlant du modèle défendant Gabriella-Karefa Johnson, qui s’est prononcé contre sa chemise “White Lives Matter”, et a demandé au crooner “Baby” s’il était “annulé” dans la légende. “Attendez, suis-je encore annulé ??? Justin, s’il vous plaît, faites-le moi savoir », lit-on dans la légende.

La réponse a suscité un grand nombre de commentaires de la part des abonnés de Kanye, qui se demandaient où la situation mènerait ensuite. “Merde… ça devient intéressant”, a écrit un adepte tandis qu’un autre s’est exclamé, “Personne ne peut annuler Ye!” Un troisième a partagé : “Justin, s’il te plaît, fais-le-lui savoir” et un quatrième a écrit : “Justin, fais-le-lui savoir !!!”

Le dernier message de Kanye sur Hailey et Justin arrive un jour après que Hailey ait partagé son soutien à Gabriella après que Kanye se soit moqué et ait applaudi ses commentaires sur ses chemises “White Lives Matter”. “Mon respect pour toi est profond mon ami!”, A-t-elle écrit sur ses histoires Instagram, ajoutant que “vous connaître, c’est vous adorer et travailler avec vous est un honneur. le plus gentil. le plus talentueux. le plus amusant. le plus chic.

Peu de temps après que Kanye ait partagé son message avec Justin, il a partagé une longue déclaration qui défendait ses chemises et qualifiait les gens qui leur accordaient “toute l’attention” de la semaine de la mode de “moutons programmés”. Il a également écrit que les bottes que “Gab”, apparemment Gabriella, portait étaient “poubelles” et a de nouveau mentionné Justin à la fin. “JUSTIN OBTENEZ VOTRE FILLE AVANT QUE JE ME FOUSE”, a-t-il écrit.

Les derniers moments marquants de Kanye se produisent deux jours après avoir provoqué la controverse en portant le t-shirt “White Lives Matter” lors d’une apparition surprise à la Fashion Week de Paris pour sa collection Yeezy. Les mannequins du défilé portaient également les chemises et les photos de l’événement ont été partagées par le créateur de “Jesus Walks” lui-même. Il aurait également prononcé un discours sur sa brouille de septembre avec des marques comme Gap et Adidas et son ex-femme Kim KardashianLe braquage de 2016 à Paris.

En plus de la controverse, Kanye a reçu le soutien de certaines personnes, y compris des fans et des visages familiers comme le commentateur politique de droite Candace Owens. Elle est allée sur Twitter pour partager une photo souriante d’elle et de Kanye debout dans les chemises et bien qu’elle n’ait pas ajouté de légende, cela a suscité des réponses favorables et non favorables dans la section des commentaires. “Toutes les vies comptent”, a écrit un adepte tandis qu’un autre a écrit, “Chemise fraîche J’aime toutes les variantes du dicton. En fin de compte, ce n’est qu’une chemise. Les gens, s’il vous plaît, ne vous emmêlez pas avec ça. #AllLivesMatter #Paix et amour.”