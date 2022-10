Kanye West défend le t-shirt “White Lives Matter”, qualifie Black Lives Matter d'”arnaque” – National

Kanye West n’est pas étranger à exprimer des opinions audacieuses et contraires. Néanmoins, les participants à son événement Yeezy Season 9 à la Fashion Week de Paris lundi ont été choqués de voir le rappeur porter une chemise arborant le slogan “White Lives Matter”.

La chemise, portée par West (qui a changé son nom en Ye en 2021) et plusieurs modèles sur le podium, comportait une image du pape Jean-Paul II sur le devant, avec les mots «Seguiremos Tu Ejemplo», signifiant «Nous suivrons votre Exemple.”

L’organisation internationale de défense des droits civils, la Ligue anti-diffamation, a défini “White Lives Matter” comme “une expression suprémaciste blanche”. Ils affirment que le slogan est apparu comme “une réponse raciste au mouvement Black Lives Matter”.

Ye portait la chemise lors de ses déclarations d’ouverture pour l’événement. Au cours d’un discours de plus de six minutes, Ye a parlé de sa carrière musicale, du vol à Paris de son ex-femme Kim Kardashian en 2016, du classisme dans la mode et de son ancien manager Scooter Braun. (Ye a affirmé que Braun avait insisté pour qu’il “gagne plus d’argent” et poursuive sa tournée Saint Pablo 2016, qui a ensuite été annulée.)

« Vous ne pouvez pas me gérer. C’est une situation ingérable », a déclaré Ye. « Vous ne pouvez pas baisser la musique, c’est un rêve de Dieu, un rêve qui ne peut pas se réaliser sans l’aide de Dieu. Le voyage. Les gens qui ont cru tôt. Les gens qui étaient assis dans ma voiture et écoutaient les premières versions de Yeezus.”

Candace Owens, une commentatrice politique conservatrice, portait également la chemise «White Lives Matter» lors de l’émission.

L’événement Yeezy Season 9 a été diffusé en direct sur YouTube. L’indignation suscitée par le maillot “White Lives Matter” a explosé sur les réseaux sociaux presque immédiatement.

Kanye West faisant en sorte que les mannequins noirs portent des chemises «les vies blanches comptent» est l’aboutissement de son anti-noirceur et de son immersion dans les idéologies et les méthodes de la suprématie blanche. Répugnant pic.twitter.com/yIaVKPYEBB — ꧁༺ӄɛɛք ȶʀɨɢɢɛʀɨռɢ ʀǟƈɨֆȶֆ ʍɛɢɦǟռ༻꧂ (@Blu_Alexia_) 3 octobre 2022

La décision de Kanye West de porter une chemise “White Lives Matter” est dégoûtante, dangereuse et irresponsable. Certains d’entre vous se précipiteront pour le défendre. Vous devriez vous demander pourquoi… pic.twitter.com/YT4a6c9tKI – Marc Lamont Hill (@marclamonthill) 3 octobre 2022

L’étrange Kanye West porterait une chemise «White Lives Matter» lors d’un spectacle demandant essentiellement l’approbation de l’industrie blanche dans l’industrie de la mode — 𝐄𝐱𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐏𝐨𝐩𝐞 (@exavierpope) 3 octobre 2022

Jaden Smith, qui était présent à l’émission, est parti peu de temps après avoir vu la chemise de Ye et a publié “Black Lives Matter” sur ses comptes de réseaux sociaux.

La réaction de Jaden Smith au t-shirt White Lives Matter de Kanye West‼️ pic.twitter.com/U2tGgEMm4X — RapTV (@Rap) 3 octobre 2022

Mardi, Ye a publié une histoire Instagram défendant la chemise. Sur un fond noir avec du texte blanc, Ye a écrit: “Tout le monde sait que Black Lives Matter est une arnaque.”

Kanye West commente le retour de chemise «White Lives Matter»: «Tout le monde sait que Black Lives Matter était une arnaque. Maintenant c’est fini. De rien” pic.twitter.com/XslJBiedw6 – Philippe Lewis (@Phil_Lewis_) 4 octobre 2022

Ye a été critiqué pour ses choix de mode politiquement chargés dans le passé, notamment lorsqu’il portait un chapeau Make America Great Again (MAGA) lors d’une Saturday Night Live performance en 2018. Il avait auparavant soutenu Donald Trump à plusieurs reprises et rencontré l’ancien président au bureau ovale la même année.

L’événement Yeezy Season 9 était le quatrième défilé de mode de Ye organisé à Paris depuis son lancement en tant que designer en 2011.

La marque Yeezy a depuis connu une course tumultueuse malgré un certain succès, Ye ayant mis fin à un contrat de deux ans avec Gap le mois dernier, affirmant que la marque n’avait pas respecté ses obligations contractuelles. Ye est également sur le point de mettre fin à un partenariat avec Adidas.