Kanye West déclare la guerre au “peuple juif” — RT Games & Culture

Le retour de Kanye West sur Twitter a été controversé, le rappeur étant accusé d’antisémitisme après avoir tweeté dimanche qu’il voulait y aller “mort con 3 [sic] sur le peuple juif », qui il a allégué “Créé une culture d’annulation.”

“J’ai un peu sommeil ce soir, mais quand je me réveille, je vais mourir con 3 Sur les JUIFS,” West a tweeté aux premières heures du dimanche matin, faisant apparemment référence à “DEFCON 3”, un état d’alerte renforcée utilisé par l’armée américaine.

“Le plus drôle, c’est que je ne peux pas être antisémite”, il a continué, « Parce que les Noirs sont en fait juifs aussi. Vous avez joué avec moi et essayé de mettre à l’épreuve tous ceux qui s’opposent à votre programme.

Les allégations de complot juif ont été largement condamnées et le tweet a été rapidement supprimé. Cependant, un tweet de suivi demandant « Qui, selon vous, a créé la culture d’annulation ? » reste en ligne.

West a été suspendu d’Instagram plus tôt cette semaine pour avoir partagé une série de conversations textuelles entre lui et son collègue rappeur Diddy, dans lesquelles ce dernier a d’abord tenté de convaincre West de cesser de porter son t-shirt “White Lives Matter”. En réponse, West a accusé Diddy d’avoir été envoyé par “le peuple juif” à “menacer” lui dans le silence.















West a enfilé la chemise «White Lives Matter» lors d’un défilé de mode à Paris lundi et a déclaré sur Instagram un jour plus tard que le mouvement Black Lives Matter était “une escroquerie.” Au milieu des réactions des experts libéraux et de ses collègues célébrités, West a déclaré à l’animateur de Fox News, Tucker Carlson : “La réponse à la raison pour laquelle j’ai écrit” White Lives Matter “sur une chemise est parce qu’ils le font. C’est l’évidence. »

Après que West ait dit à Carlson qu’il considérait le gendre juif de Donald Trump, Jared Kushner, comme l’ancien président “gestionnaire”, la Ligue anti-diffamation a pesé vendredi, qualifiant le comportement du rappeur “profondément troublant, dangereux et antisémite”.

“Il n’y a aucune excuse pour sa propagation de slogans suprémacistes blancs et d’antisémitisme classique sur le pouvoir juif, en particulier avec la plate-forme dont il dispose”, l’organisation déclaré.