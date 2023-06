Kanye West critiqué pour avoir servi des sushis sur des corps de femmes nues lors d’une fête

Kanye West, qui a récemment fêté ses 46 ans, a suscité la controverse après avoir servi des sushis à des femmes nues lors de sa fête à Los Angeles. Des photos et des vidéos de la fête bizarre qui font le tour des médias sociaux montrent des invités en train de manger des sushis d’une femme, qui ne portait qu’un haut et un bas de bikini.

Une photo montrait un plateau de sushi empilé entre les jambes de la femme, avec de la nourriture posée au-dessus de sa poitrine, de son torse et de sa taille. La femme avait gardé ses bras à plat sur la table et sa tête haute tout en semblant avoir un regard calme sur son visage. Le thème de la fête était minimal, avec une esthétique aux chandelles.

Pour les non-initiés, M. West participait à une pratique japonaise appelée Nyotaimori, qui consiste à servir des sashimis ou des sushis sur le corps nu d’une femme.

De nombreux utilisateurs de médias sociaux ont exprimé leur choc face aux images, notant à quel point l’utilisation de modèles nus était « irrespectueux » et accusant le rappeur d’être misogyne.

Un utilisateur a écrit : » Je ne sais pas ce qui est le plus dérangeant, le fait que Kanye ait une femme nue comme plateau de sushi ou le fait qu’il pensait que c’était une idée de fête appropriée. Quoi qu’il en soit, je pense que je transmettrai toutes les futures invitations à ses soirées. »

Un autre a commenté : « Dans quel MONDE traite-t-on les femmes comme des objets de consommation masculine (littéralement), et non comme de la misogynie ? »

Un troisième l’a qualifié de « manifestation de misogynie la plus grossière de tous les temps. Misogynie gloutonne ». Questionnant la pratique, un quatrième a ajouté : « Suis-je le seul à ne pas pouvoir avaler une seule bouchée s’ils étaient sur ma table… regarder des corps humains vivants sans expression comme le mien sans vêtements près de ma nourriture me rend se sentent horribles..alors les occidentaux se considèrent comme civilisés et modernes. »

Notamment, la fille de 9 ans de Kim Kardashian et Kanye West, North West, était également présente à la fête. La femme du rappeur, Bianca Censori, et North ont été photographiées en train de sourire, de discuter et de marcher main dans la main en arrivant à la fête.

Des questions ont également été soulevées sur la raison pour laquelle North était à une fête aussi inappropriée alors que la jeune fille a été vue debout à côté d’un plateau de sushis dans une vidéo.

Un autre a déclaré: « Il n’a pas été ému par le fait que North West était présent. »

M. West, qui n’est pas étranger à la controverse, a été mis à rude épreuve l’année dernière après avoir partagé un certain nombre de commentaires antisémites et de théories du complot sur les réseaux sociaux et lors d’entretiens. Des marques telles qu’Adidas, Gap et Balenciaga ont rompu leurs liens avec le rappeur et producteur à la suite de ces remarques.

Le rappeur de 46 ans, légalement connu sous le nom de Ye, a épousé Bianca Censori plus tôt cette année lors d’une cérémonie privée. Il a été marié à l’épouse de la personnalité de la télévision Kim Kardashian de 2014 à novembre 2022. L’ancien couple a quatre enfants North, Saint, Chi et Psalm ensemble.