Kanye West critiqué par les fans pour avoir facturé 50 $ pour des doigts de poulet et 65 $ pour un panier de collations lors de la soirée d’écoute de Donda

KANYE West a été critiqué par les fans pour avoir facturé 50 $ pour des doigts de poulet et 65 $ pour un panier de collations lors de la soirée d’écoute Donda.

Le rappeur, 44 ans, a présenté en avant-première son nouvel album à Atlanta hier soir, mais certains fans ont été stupéfaits par les rafraîchissements coûteux proposés.

Getty

Kanye West a été critiqué par les fans pour avoir facturé 50 $ pour des doigts de poulet lors de sa soirée d’écoute Donda[/caption]

Les fans de Kanye ont été déconcertés par les collations « trop chères » qui étaient en vente pendant l’événement.

Un utilisateur de Twitter abasourdi a partagé un instantané du tableau des aliments avec les coûts, écrivant: «Allez Kanye West . «

Une rafale d’adeptes n’étaient pas non plus impressionnés par les amuse-gueules coûteux et se sont tournés vers les médias sociaux pour partager leur confusion.

Un autre a posté: « Ce mec a perdu la tête. »

Un troisième a commenté : « 50 $ pour les filets de poulet ??!!…. F *** ÇA !!!”

Un fan a partagé avec insolence: « Quand un Kardashian vous quitte, vous devez compléter vos revenus avec des filets de poulet sucrés $$$. »

KANYE LE CROIT ?

Les fans de Kanye ont été surpris lorsque Kim Kardashian a fait une apparition à la soirée de lancement alors qu’elle continue de soutenir son ex après leur divorce.

le KUWTK star a été rejoint par les quatre enfants de l’ancien couple pour l’événement étoilé pour célébrer son 10e album studio très attendu.

Une vidéo tournée par un fan lors de l’événement a montré Kim, 40 ans, berçant un body rouge moulant de la tête aux pieds.

Elle portait des talons aiguilles assortis et des lunettes de soleil futuristes sombres pour compléter l’ensemble sexy.

La paire quatre enfants – North, 8 ans, Saint, 5 ans, Chicago, 3 ans, et Psalm, 2 ans, – ont été amenés par des maîtres-chiens alors que Kim se pavanait dans la salle.

Elle a donné aux fans un avant-goût sur le chemin de la salle en partageant un cliché de son talon rouge ébloui.

Le rappeur est revenu sur Instagram quelques jours seulement avant la sortie de son album Donda.

Et les rumeurs ont immédiatement commencé à tourbillonner sur la question de savoir si l’album dénigrait l’ex de Kanye, Kim Kardashian.

Kanye avait initialement prévu de sortir son album Donda, du nom de sa défunte mère, en juillet dernier, mais il n’a jamais été publié. Cependant, il a confirmé que l’album sortira désormais le 24 juillet.

Il a également sorti un nouveau clip mettant en vedette l’athlète controversée Sha’Carri Richardson.

Twitter

Les fans de Kayne ne pouvaient pas croire le coût des collations[/caption]

La méga agence

Kim Kardashian est venue soutenir son ex[/caption]