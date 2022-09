Kanye West choque les fans en publiant un message inattendu à l’ex Kim Kardashian – mais certains pensent que tout n’est pas ce qu’il semble

KANYE West a choqué les fans après avoir partagé un message énigmatique à son ex-femme Kim Kardashian.

Le rappeur a fait tourner les fans en boucle ce week-end lorsqu’il a partagé une photo de l’alun de KUWTK dans une robe moulante.

Kanye a partagé un message crypté sur son Instagram[/caption]

Il a fait référence à la perte de sa “reine”[/caption]

Les fans pensaient qu’il pourrait parler de son divorce avec Kim[/caption]

Maintenant, Kanye, 45 ans, a choqué les fans en faisant référence à Kim, 41 ans, dans une nouvelle publication sur Instagram.

Le musicien a partagé une photo noire avec de simples mots blancs disant : « Londres, je sais ce que tu ressens. J’ai aussi perdu ma reine.

Le père de quatre enfants a mentionné le décès de la reine Elizabeth le 8 septembre tout en citant apparemment son divorce avec son ex-femme en février dernier.

Mais certains fans pensaient qu’il parlait en fait de sa mère, Donda, décédée en 2007.

SPÉCULATION DES VENTILATEURS

Re-partagé par le compte fan @kardashiansocial, plusieurs ont donné leur avis sur le message crypté.

“Je suis presque sûr qu’il parlait de sa mère”, a écrit l’un d’eux, tandis qu’un second a convenu: “C’est à propos de Donda.”

“Vous savez tous qu’il parle de sa mère”, a fait remarquer un troisième.

“Je pense que c’est pour sa mère mais, si c’est pour Kim, ça va parce qu’elle est la mère de ses enfants donc ça va .. c’est tout l’amour”, a déclaré un quatrième.





“C’est un hommage à sa mère qui n’est plus là et tu penses que c’est ok de l’utiliser et d’en parler à Kim?” un cinquième fulminait.

Mais un autre était sûr que le message concernait Kim, écrivant: “Ils vont se remettre ensemble. Je sais cela.”

SUIVRE KIM

Le message mystérieux de Kanye l’a suivi en train de partager une photo de son ex star de télé-réalité affichant ses courbes en Italie la semaine dernière.

Le fondateur de Yeezy a posté le cliché sur son histoire Instagram de Kim repérée à Milan alors qu’elle sortait de son hôtel.

La star de Hulu était stupéfaite dans une robe métallique et argentée alors que ses cheveux blonds platine avaient de longues boucles.

Elle se rendait à l’événement Dolce & Gabbana pour la Fashion Week.

On ne sait pas pourquoi le célèbre rappeur a posté une image de son ex, et dans un fil en ligne, les fans étaient divisés sur le fait que Kanye “soutenait” ou “vraiment bizarre” avec la star de télé-réalité.

Une personne a affirmé : « Approuve probablement la tenue. Il essaie d’encourager plus de tenues comme celle-ci et des tenues moins folles.

Un autre fan a suggéré: « Dynamique étrange entre ces deux-là. J’ai l’impression que c’est un exemple exceptionnellement mauvais.

Un troisième individu a affirmé : « Peut-être a-t-il eu une certaine influence sur le style ou approuve-t-il le look ? Ou leur relation peut être sur un terrain plus solide.

“S’il vous plaît, pour l’amour de Yeezus, ne faisons pas les débats Kimye. Ils sont faits », a déclaré une personne.

Un commentateur intervint : « Vous publiez tout le monde ces jours-ci.

“J’espère qu’ils sont en meilleurs termes car, en fin de compte, ils ont des enfants ensemble et sont mariés depuis sept ans.”

Un autre a ajouté: “C’est toujours un peu étrange qu’il soit soudainement si gentil avec Kim.”

Kim et Kanye partagent quatre enfants : North, neuf ans ; Sainte, six ; Chicago, quatre ; et Psaume, trois.

LES EXCUSES DE KANYE

Tout cela vient après que Kanye se soit assis avec Bonjour Amérique pour une interview révélatrice où il s’est excusé auprès du fondateur de SKIMS.

Il a déclaré: “C’est la mère de mes enfants, et je m’excuse pour tout stress que j’ai causé, même dans ma frustration, car Dieu m’appelle à être plus fort.

« Mais aussi, personne d’autre ne causera de stress non plus. J’ai besoin que cette personne soit la moins stressée et la plus saine d’esprit et aussi calme que possible pour pouvoir élever ces enfants.

Le hitmaker souhaitait que ses “enfants aillent à Donda, et je dois me battre pour le dire”.

La Donda Academy, créée par le hitmaker en l’honneur de sa mère Donda West, est une école privée chrétienne de Simi Valley, en Californie.

Certains pensent que Kanye faisait référence à sa défunte mère Donda dans le message mystérieux[/caption]

Le rappeur a partagé une photo de son ex-femme sur les réseaux sociaux la semaine dernière[/caption]