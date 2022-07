Kanye West, Chicago et Dream encouragent North West au match de basket – Hollywood Life

Voir la galerie





Kanye West45 ans, s’est présenté à sa fille aînée Nord Ouestle dernier match de basket de et il avait l’air de s’être bien amusé. Le rappeur a amené sa plus jeune fille Chicago Ouest4 ans, et a également été vu avec son ex Kim Kardashianla nièce Rêver Kardashian, 5 ans, alors qu’ils se promenaient sur les lieux et s’asseyaient dans les gradins pour encourager l’athlète de neuf ans. Il portait un haut noir, un pantalon assorti et des bottes noires lors de l’événement et avait également des écouteurs autour des oreilles de temps en temps.

Chicago portait un haut à manches courtes violet clair et un short assorti avec des rayures sur le côté. Elle a complété le look avec des sandales blanches de style baskets et avait deux chignons dans les cheveux. Dream portait une tenue noire avec des baskets noires et blanches et avait les cheveux en queue de cheval.

La dernière sortie de Kanye avec Chicago et Dream survient après qu’une source nous a dit que lui et Kim coparentalité bien tandis que son petit ami Pete Davidson travaille hors du pays pendant trois mois. “Kim et Kanye sont coparentalités à l’amiable maintenant et cela a tout à voir avec le fait que Pete soit absent en Australie”, nous a dit EXCLUSIVEMENT la source. “Kanye vit actuellement dans sa maison à Malibu et passe beaucoup de temps avec les enfants.”

“Il est allé plusieurs fois chez Kim pour dîner avec les enfants et il se sent à l’aise de venir chez elle parce que Pete n’est pas là”, a poursuivi la source. “Kanye a dit à Kim qu’il souhaitait que Pete reste en Australie, mais il semble avoir accepté leur relation car, pour le moment, ce n’est pas dans son visage.”

Malgré le fait que Kanye et Pete aient eu une querelle publique en ligne à un moment donné, l’initié a expliqué que les choses vont beaucoup mieux entre eux maintenant et que le “drame” n’a pas commencé depuis un moment. “Kim s’est réchauffé avec lui parce qu’il ne commence aucun drame et il a été pacifique”, a expliqué l’initié. “Tout le monde dans la famille apprécie cela car il est si important que les enfants n’aient pas de parents en guerre les uns avec les autres.”