Kanye West a fait et dit beaucoup de choses choquantes pendant son passage sous les projecteurs. Maintenant, on prétend qu’il voulait non seulement coucher avec la mère de Bianca Censori, mais qu’il voulait qu’elle regarde. Cela est apparu à la suite du procès intenté par son ancien assistant personnel. Alors, qu’a-t-elle dit exactement à propos de Kanye et de sa belle-mère ? Continuez à lire pour plus de détails.

Kanye West aurait voulu coucher avec sa belle-mère

Kim Kardashian a déclaré dans le passé qu’elle avait dû protéger ses enfants des pitreries de leur père. Elle et Kanye West se sont mariés de 2014 à 2022. Ensemble, ils ont eu quatre enfants : North, Saint, Psalm et Chicago. Pourtant, Kim a vu et entendu à quel point Kanye peut être imprévisible. Par conséquent, elle ne veut pas que leurs enfants soient entachés par cela, alors elle se retrouve à faire des heures supplémentaires pour s’assurer qu’ils n’entendent aucun grondement négatif.