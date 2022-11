Kanye West aurait montré une photo explicite de Kim aux employés de Yeezy – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Tammie Arroyo / AFF-USA.com / MEGA

Kanye “Ye” West aurait « montré une photographie intime de Kim Kardashian dans les entretiens d’embauche” lors de son partenariat Yeezy avec Adidas, selon un nouveau rapport de Pierre roulante. Dans le mois qui a suivi la rupture des liens entre Adidas et West, 45 ans, à cause de ses commentaires antisémites, RS rapporte que plus de deux douzaines d’anciens membres du personnel de Yeezy et d’Adidas se sont manifestés pour accuser le rappeur en disgrâce d’utiliser des «jeux d’esprit», de la pornographie et de l’intimidation comme moyen d’exercer un contrôle sur le personnel.

Un de ces incidents présumés s’est produit en 2018 lorsque West a rencontré un “jeune créatif” qui considérait la réunion comme un entretien d’embauche. Après avoir découvert que Ye “dansait sur sa propre musique à fond”, le jeune créateur aurait regardé Ye sortir son téléphone portable. “Ma femme vient de m’envoyer ça”, a déclaré West, selon le créateur, qui a dit RS qu’il s’agissait d’une photo “très révélatrice et personnelle” de Kim Kardashian. RS affirme également qu’au moins une autre fois en 2018, “West a montré une vidéo explicite de Kardashian aux membres de l’équipe créative de Yeezy, selon une personne qui dit avoir vu la vidéo.”

Le rapport affirme que Ye a cité le porno comme un outil d’inspiration. Ye aurait dit au personnel de Yeezy “à plus d’une occasion” que s’ils étaient jamais “bloqués de manière créative, regardez simplement du porno pendant 10 minutes”.

HollywoodLa Vie a contacté les représentants de Kanye pour commentaires. Adidas a publié une déclaration RS, disant que la marque “ne discutera pas de conversations privées, de détails ou d’événements qui mènent [sic] à notre décision de mettre fin au partenariat Adidas Yeezy et de refuser de commenter toute spéculation connexe.

Le comportement présumé décrit dans le rapport correspond à quelque chose que West a partagé en octobre. Ye a publié un documentaire de 30 minutes, comprenant une scène où il aurait montré un film explicite à un membre de haut rang d’Adidas pour décrire comment il allait être “votre pire cauchemar”. Ye a dit aux dirigeants dans la vidéo: “Ce que vous ressentez en ce moment est un inconfort extrême, et c’est exactement le but.”

Pierre roulante rapporte également qu'”une lettre ouverte révélatrice d’anciens membres éminents de l’équipe Yeezy insiste sur le fait que les dirigeants d’Adidas étaient au courant du” comportement problématique “de West mais” ont éteint leur boussole morale “. Plusieurs anciens employés de haut rang de Yeezy ont envoyé la lettre mardi aux membres du conseil d’administration d’Adidas et au PDG nouvellement installé. RS prétend avoir obtenu la lettre, qui se lit comme suit: «[Ye] a, au cours des années passées, explosé contre les femmes dans la salle avec des remarques offensantes et aurait recours à des références sexuellement dérangeantes lors de la fourniture de commentaires sur la conception.

“Je n’ai jamais regardé de porno avec lui ou quelque chose comme ça, mais nous regardions ensemble des choses qui pourraient peut-être surprendre les gens”, a déclaré Pete Fox, qui a été président de Yeezy en 2016. Pierre roulante. Fox était la seule personne qui a accepté de figurer dans le dossier avec son nom pour le RS article. “Dans la haute couture, il y a beaucoup de choses sexy et controversées auxquelles ils font peut-être référence ou qu’ils regardent, contrairement à une entreprise comme Adidas où vous ne montreriez jamais de nudité dans un tableau d’humeur”, a-t-il déclaré.

Cependant, de nombreux anciens membres du personnel ont accusé West de jouer à des “jeux d’esprit” chez Yeezy. Il aurait fait asseoir une jeune créatrice de couleur par terre pour une réunion qui a duré des heures. “” Vous ne méritez pas de vous asseoir à la table “”, aurait déclaré West.

“Pas étonnant qu’il ne veuille pas de cadres supérieurs dans la salle”, allègue la lettre ouverte, par RS. “Il voulait continuer à utiliser son pouvoir pour vous violer de manière discrète et menacer votre rôle et votre existence au sein de l’équipe.”

Ye et Kim étaient ensemble depuis le début des années 2010 jusqu’à ce que Kim demande le divorce en février 2021.