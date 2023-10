Kanye West aurait donné un concert en Italie cette semaine

Les rumeurs suggèrent que Kanye West devrait revenir d’une pause cette semaine avec un concert massif de 80 000 personnes en Italie.

Kanye West a fait profil bas depuis que ses commentaires antisémites ont conduit à l’évaporation de ses accords avec Adidas et GAP. De son point de vue, il a été libéré de ces accords et, à la fin, les deux parties étaient heureuses que ce soit terminé. Pendant sa pause, il s’est remarié et a commencé à passer plus de temps en dehors des États-Unis. Il semblerait qu’il travaille sur un nouvel album et il est presque temps de le présenter au monde.

Selon HipHopDXKanye prévoit de revenir de sa pause de la manière la plus Ye possible, devant 80 000 personnes.

« Dans le cas où l’arrivée est longue, le tavolo est également celui des données du futur successeur », rapporte ligne régionale. « Une fois sur le chat des volontaires impegnati les grands concertos de l’immobilier appena conclusa è partito un sondaggio per capire chi potrà êtrere present e chi no. » [Translation: in the event the authorizations aren’t forthcoming, the date of the following Friday (which would be October 20) is also on the table. Additionally, there is speculation that the preparations are merely for an end-of-summer concert, and the rumors of who could be performing still hang in the air, especially in the absence of official confirmation from West’s camp or other camps.]

L’événement aurait lieu à la RCF Arena, un ancien aéroport. De plus, si l’événement ne peut pas avoir lieu cette semaine, il serait reporté au 20. De plus, une semaine, c’est très peu de temps pour organiser un événement d’une telle envergure. Cependant, c’est Kanye et c’est exactement ce qu’il veut, rendant l’impossible possible. Après qu’un hacker ait publié une grande partie de sa musique inédite, il semble qu’il soit prêt à la donner officiellement aux auditeurs.