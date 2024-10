Kanye West aurait banni Bianca Censori des réseaux sociaux des mois avant de l’abandonner pour un voyage de deux semaines en Asie, déclenchant des rumeurs de rupture

Kanye West, lauréat d’un Grammy, aurait pris des mesures pour interdire à sa femme, Bianca Censori, d’utiliser les réseaux sociaux, selon des informations datant de janvier 2024.

Cependant, de prétendus initiés pensent qu’il s’agissait simplement d’une autre tactique de contrôle que le natif de Chicago a mise en œuvre sur elle – de la même manière qu’il est accusé de lui avoir fait s’habiller de manière provocante.

Des informations selon lesquelles Kanye lui aurait interdit d’accéder aux réseaux sociaux ont fait la une des journaux pour la première fois en janvier. Un nouveau rapport affirme que la famille et les amis de l’architecte de 29 ans auraient tenté de lui parler de la situation, mais leurs inquiétudes semblent tomber dans l’oreille d’un sourd, car ils pensent que les « méthodes de contrôle » de Kanye sur Bianca sont trop puissantes. .

Le Daily Mail a rapporté il y a dix mois qu’un supposé informateur dit » Bianca a toujours eu les réseaux sociaux, et elle y était active – jusqu’à ce qu’elle épouse Kanye. Il ne veut pas qu’elle l’ait parce qu’il pense que cela lui ferait du mal si elle devait lire les choses désagréables que disent les gens.

Le rappeur Kanye West aurait interdit à sa femme d’accéder aux réseaux sociaux, alimentant les rumeurs selon lesquelles il contrôle bon nombre de ses décisions. (Photo : @johnmonopoly/Instagram)

« Il l’a convaincue que, puisqu’elle est désormais une personnalité publique, elle devait rester mystérieuse », a affirmé sa source, ajoutant que le retrait soudain de Bianca des réseaux sociaux ressemblait à un autre mécanisme de contrôle.

Alors que Censori est resté silencieux en ligne, Kanye continue de publier ses photos sur ses plateformes, suscitant davantage d’inquiétudes de la part de son entourage. Ils voient cela comme un moyen pour lui de « contrôler son récit », en la présentant dans des looks de haute couture presque nus qui semblent reconditionner son image de chaton sexuel au monde.

Ce n’est pas la première fois que Kanye est associé à des comportements de contrôle, notamment en ce qui concerne la façon dont ses partenaires s’habillent.

Son ex-femme, Kim Kardashian, a publiquement expliqué comment Kanye avait influencé sa garde-robe pendant leur mariage.

Après que Kanye se soit tourné publiquement vers la religion, il a insisté pour que Kardashian s’habille plus modestement, mais depuis sa relation avec Censori, les rôles ont de nouveau changé. Les tenues récentes de Censori ont fait sourciller pour leurs styles audacieux et légèrement vêtus, ce qui amène beaucoup à se demander si ces choix de mode sont vraiment les siens.

Malgré les spéculations, les sources présumées du Daily Mail proches du couple ont affirmé que Censori suivait simplement les règles de Kanye.

Une source a déclaré qu’elle « porte ce qu’il veut, va où il veut et fait ce qu’il veut ». Ils ont en outre noté le changement inhabituel de sa carrière de designer vers le simple fait d’être l’épouse de Kanye – un rôle non rémunéré dans sa vie, a souligné la source.

Des inquiétudes concernant les tendances contrôlantes de Kanye ont également été exprimées par des personnes appartenant au cercle restreint de Censori.

Certains ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que sa conformité pourrait provenir d’un lavage de cerveau, un proche suggérant qu’elle « n’a plus d’esprit propre ». Ce contrôle s’étendrait au-delà de son utilisation des médias sociaux et de sa garde-robe, y compris des restrictions sur la parole en public et même sur la dictée de son régime alimentaire et de sa routine de remise en forme.

Un soi-disant ami proche a révélé que Kanye aurait une liste de règles pour Bianca, y compris des directives sur quand parler et quoi manger, a écrit le Daily Mail l’année dernière.

Ajoutant à la complexité, les rapports suggèrent que même les vêtements osés de Bianca ne sont peut-être pas entièrement son choix. Les initiés pensent que ses tenues révélatrices pourraient faire partie de la vision de Kanye pour sa personnalité publique et pour promouvoir sa marque en tant que passionné de mode.

Cependant, lorsqu’il s’agit de s’habiller avec les enfants de Kanye, des sources affirment qu’elle devrait se cacher davantage – on ne sait pas si cela est dû aux souhaits de Kanye ou à ceux de son ex-femme, Kim Kardashian. La propriétaire de « SKIMS » aurait exprimé sa désapprobation quant à la façon dont Censori s’habille avec ses fils, notant sa préférence pour des vêtements plus modestes.

Il est intéressant de noter qu’au cours des derniers mois, Kanye a voyagé à travers l’Asie pour promouvoir son nouvel album, « Vultures 2 », et les choix vestimentaires de sa femme ont attiré l’attention dans des pays comme la Corée du Sud, qui ont des codes vestimentaires stricts.

Le Censori, qui s’attaque au risque, aurait pris des mesures pour se dissimuler dans les régions aux normes conservatrices, afin d’éviter probablement des conséquences juridiques ou l’emprisonnement.

Cependant, les récentes observations de Kanye sans Bianca à Tokyo ont alimenté les rumeurs de problèmes au paradis. Elle n’a pas été vue publiquement avec son mari depuis le 20 septembre.

Ses proches disent que Bianca est « dégoûtée » par certains aspects de l’apparence de Kanye, notamment sa nouvelle calandre en titane et platine. L’initié dit que son haleine pue et qu’elle n’aime pas ça.

Une personne proche d’elle a déclaré dans une interview avec In Touch Weekly : « Elle a dit à ses amis à quel point cela la rebutait. Mettre ses lèvres – sans parler de sa langue – n’importe où près de ses talons métalliques lui donne envie de bâillonner.

Le fait qu’elle ne voyage pas avec lui et les fuites de ses soi-disant amis alimentent les rumeurs selon lesquelles la relation est en ruine.

Alors que les gens lancent des idées sur le « lavage de cerveau » de Censori, le Wall Street Journal a signalé qu’elle fait un travail important concernant les affaires de Kanye dans les coulisses.

Lors de la vente de l’une de ses propriétés problématiques, sa maison de Malibu, qui était un gouffre financier depuis des années pour l’ancien milliardaire, c’est elle qui aurait « signé tout un tas d’accords de vente et de contrats » en son nom.

Mais comme elle n’a toujours pas accès aux réseaux sociaux, un luxe soi-disant interdit par son mari, beaucoup ne savent pas où elle se trouve et quelles sont ses pensées ou si elle est piégée sous son influence.