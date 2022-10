Kanye West assiste à la projection du documentaire ‘BLM’ de Candace Owens aux côtés de Ray J

Kanye West assiste à la projection du documentaire BLM de Candace Owens et répond aux récents commentaires “Je suis content d’avoir franchi la ligne”.

Les récentes publications de Kanye West sur les réseaux sociaux l’ont privé de ses comptes Instagram et Twitter. Depuis lors, il est sous le radar mais il a sorti un nouveau documentaire “Last Week”. Le documentaire couvrait un certain nombre de problèmes et donnait un aperçu d’une journée dans la vie de Ye. Hier soir, Ye a refait surface à Nashville, Tennesse pour soutenir le documentaire de Candace Owens Black Lives Matter « Le plus grand mensonge jamais vendu ». Chose intéressante, Ye a été repéré aux côtés de Ray J qui a récemment eu beaucoup à dire sur lui cette année. Kid Rock et le combattant MMA Colby Covington ont également été aperçus en train de poser avec Ye.

Kanye West répond en disant aux paparazzi qu’il a franchi la ligne pour que les gens puissent parler ouvertement

Plus tôt dans la journée avant la projection de Candace Owens, elle a annoncé que Ye et YEEZY LLC avaient été abandonnés en tant que clients de JP Morgan Chase sans qu’aucune raison ne soit indiquée. Candace a également partagé la lettre que Ye a reçue lui annonçant la nouvelle.

Après la première PageSix a pu attraper Ye et avoir son avis sur toutes les choses qui se passent actuellement dans sa vie professionnelle.

« Hé, si vous appelez quelqu’un pour une mauvaise affaire, cela signifie que vous êtes antisémite. Je suis heureux d’avoir franchi la ligne de cette idée afin que nous puissions parler ouvertement de choses comme se faire annuler par une banque », a-t-il déclaré aux photographes, avant de rappeler à tous qu’il est« l’homme noir le plus riche de l’histoire américaine ».

La conversation a été interrompue en raison d’un trafic intense, mais Ye a promis de terminer la conversation à une date ultérieure. Soyez assuré que Ye trouvera probablement une plate-forme pour finir de communiquer ses pensées bientôt. La question persistante tout en prenant des pensées sur Kanye hors de l’image est : JP Morgan Chase a-t-il dépassé ses limites en abandonnant Ye ?