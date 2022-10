Kanye West utilise Instagram pour répondre à la mère de la fille de George Floyd qui le poursuit pour 250 millions de dollars, mais il ne s’attendait probablement pas à ce qu’un ancien joueur de la NBA saute à la défense de la femme.

Les remarques de Kanye West selon lesquelles George Floyd est mort d’une surdose de fentanyl et non d’un genou au cou ont créé une tempête de contrecoups. Comme indiqué précédemment après avoir fait les commentaires dans un maintenant supprimé Champions de la boisson interview, la mère de la fille de George Floyd a déposé une plainte de 250 millions de dollars contre lui.

Kanye West appelle la mère de la fille de George Floyd pour un procès de 250 millions de dollars, Stephen Jackon répond en défendant la famille

Hier, Ye a utilisé son Instagram pour répondre à la mère de la fille de George Floyd, Roxie Washington. Lors de la manifestation de George Floyd, Kanye aurait fait don de 2 millions de dollars à la fille de Floyd et à cause de cela, il a partagé que le procès en diffamation de 250 millions de dollars de Washington ne lui convenait pas. Il a également affirmé qu’il faisait l’objet d’un « lynchage » économique et numérique.

“Maintenant pour Roxie Washington et Roxie Washington SEULE”, Ye a commencé son message. “J’ai donné 2 millions de dollars de ma poche pour la famille. Pour aider la fille de George… Votre fille ! « Je peux garantir que la plupart de ceux qui sont venus me chercher après mes commentaires n’ont pas fait ce que j’ai fait ! Même ceux qui ont des millions de dollars en banque ! Vous avez continué. “Combien BLM a-t-il donné ???? Beaucoup ont donné des mots. J’AI AGI.” “Maintenant, à cause des mots, vous voulez me poursuivre pour 250 millions de dollars…”, « Quand je traverse un lynchage économique. Un lynchage numérique. Un pointage de crédit social en faillite. Soit vous êtes contrôlé, soit vous êtes cupide.

Ailleurs dans le message, Ye a dit à Roxie de “faire des affaires” et s’est moqué du chapeau qu’elle portait sur la photo clairement obsolète. Il a également publié des excuses à moitié ** accompagnées d’un avertissement.

«A la famille Floyd: je me suis excusé auprès de vous et de la communauté noire pour mes commentaires sur Drink Champs. Humblement, il écrit. “Maintenant, viens chercher Roxie avant qu’elle gâche tout ton argent. La Bible est le cordon ombilical… Restez connecté.

Après que le message de Ye ait été suivi, Stephen Jackson est entré dans le chat pour s’adresser à Ye. Jackson, qui s’est lié d’amitié avec George Floyd en grandissant au Texas, a déclaré que Roxie se moquait bien de ce que Kanye pensait de son chapeau.

Il a également appelé Ye pour avoir porté “bullsh * t” et ensuite “le marquer pour que votre propre peuple le paie”.

“Tu dis que c’est stupide de recevoir des prix stupides. Personne ne vous a demandé de ne rien dire sur George Floyd mais vous avez décidé de le dire vous-même”, a déclaré Jackson. […] “Tu mets le nom de G dans ta bouche en disant de fausses conneries. Blessures auto-infligées. Coppin supplie maintenant que leurs poches se blessent.

Jackson a également répondu à l’affirmation “délirante” de Ye selon laquelle il aurait donné 2 millions de dollars à la fille de George Floyd et a déclaré qu’elle n’avait reçu que 250 000 dollars en raison de la manière dont l’argent avait été distribué.

Jackson a terminé sa vidéo en disant à Kanye de s’adresser à lui et non à la famille tout en disant à Ye de venir le voir.

“Venez m’adresser la parole, gardez le nom de Georgie hors de votre bouche”, a déclaré Jackson.

Vous pouvez regarder la vidéo complète de Stephen Jackson ci-dessous.