Kanye West appelle Gigi Hadid une «Karen» au milieu de Virgil Abloh-PFW Feud – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock/David Fisher/Shutterstock

“JE NE ME FAIS PAS ENCORE FAIRE PASSER PAR HOLLYWOOD”, Kanye “Ye” West a écrit le 7 octobre, poursuivant sa querelle avec Gigi Hadid et le reste du monde de la mode après son défilé de mode “White Lives Matter”. Ye, 45 ans, a partagé une capture d’écran d’une section de commentaires Instagram, probablement la publication où Tremaine Emory a applaudi Ye pour avoir réclamé la fin Virgile Abloh était son “meilleur ami”. Dans le commentaire, Gigi, 27 ans, a affirmé que “même les personnes qui le connaissaient un pourcentage du temps savaient que Kanye ne traitait pas [Virgil] comme un ami.” Cela a déclenché Ye.

Plus à propos Kanye West

« GIGI, TU ES UNE KAREN PRIVILÉGIÉE. VOUS ÊTES NÉ AVEC UNE CUILLÈRE EN ARGENT DANS LA BOUCHE. VOUS ÊTES UN ZOMBIE », a écrit Ye, sans la ponctuation. Vous avez ensuite référencé Chicago Ouest quatrième anniversaire, dont il avait précédemment affirmé que son ex-femme, Kim Kardashianne lui permettrait pas d’y assister (Ye a finalement trouvé l’adresse de la fête, et les Kardashian ont nié les allégations de West.) .

Lors des retombées de Ye portant une chemise «White Lives Matter» et organisant un défilé surprise Yeezy / YZY Paris Fashion Week avec des vêtements portant également le slogan, le rappeur «Black Skinhead» a invoqué le nom de feu Abloh dans un message. “NE PEUT-ON PAS PARLER DE CHOSES PLUS IMPORTANTES COMME L’ATTENTE DU SPECTACLE OU COMMENT BERNARD ARNAULT [co-founder and CEO of Louis Vuitton Moët Hennessy] TUÉ MON MEILLEUR AMI. Cela a incité Tremaine Emory, designer de SUPREME, à réagir.

“Je dois tirer un trait sur vous en utilisant la mort de Virgil dans votre campagne” vous “est la victime devant votre galerie d’algorithmes de cacahuètes sycophante”, a écrit Emory. “Votre meilleur ami Virgil, N—- S’IL VOUS PLAÎT. À cette époque l’année dernière, vous avez dit que les créations de Virgil étaient une honte pour la communauté noire devant tous vos employés de Yeezy – DEMANDEZ À LUCETTE HOLLAND… J’AI TOUS LES “REÇUS” (ne me laissez pas entrer dans les choses que vous avez dites à propos de V après sa mort).”

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





“Vous dites aux gens pourquoi vous n’avez pas été invité aux véritables funérailles de Virgil, celles qui ont précédé les funérailles publiques au musée”, a poursuivi Emory. « (Et pourquoi vous n’étiez pas autorisé à parler aux funérailles publiques). Vous saviez que Virgil avait un cancer en phase terminale, et vous l’avez chevauché dans des discussions de groupe, sur Yeezy, des interviews, des chansons, etc. VOUS ÊTES TELLEMENT BRISÉ. GARDEZ LE NOM DE VIRGILE HORS DE VOTRE BOUCHE. Ye a applaudi en disant, en majuscules: «Vous n’avez pas l’argent pour vous en sortir vivant. C’est la pire erreur de votre vie. Tu m’as brisé le coeur.

Ye et Gigi sont entrés dedans après que Ye ait publiquement attaqué Vogue rédactrice de mode Gabriella Karefa Johnson pour avoir critiqué son défilé de mode. « Vous aimeriez avoir un pourcentage de son intellect. Vous n’en avez aucune idée », a écrit Gigi sur un message IG maintenant supprimé. . “S’il y a vraiment un intérêt à l’un de vos trucs, elle pourrait être la seule personne qui pourrait vous sauver. Comme si « l’honneur » d’être invité à votre émission devait empêcher quelqu’un de donner son avis ? Mdr. Tu es un tyran et une blague.