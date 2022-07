Kanye West annonce que Yeezy Gap sera disponible à Times Square

Kanye West et Gap annoncent que leur collection YEEZY GAP sera disponible jeudi dans la boutique phare de Gap à Times Square.

Le week-end dernier, Rolling Loud a annoncé que Kanye West ne serait plus la tête d’affiche du festival annuel et l’annonce est intervenue après que Ye a déclaré qu’il voulait être déclaré “légalement mort” pendant un an lors de son discours aux BET Awards.

Rolling Loud marque le deuxième festival cette année que Kanye a annulé après s’être retiré de Coachella en avril alors que Kanye ne se produit pas ce week-end, il travaille toujours dur et procure de l’excitation aux fans.

La dernière annonce de Ye ne concerne pas la musique, mais les vêtements.

Yeezy Gap de Kanye West & Gap sera disponible en magasin à partir de jeudi au Flashship Times Square de Gap

Ye et Gap ont annoncé que leur ligne Yeezy Gap sera enfin disponible dans les magasins pour que les consommateurs puissent l’acheter. L’arrivée du produit dans les magasins est une étape importante pour Kanye et la marchandise sera exclusivement disponible à l’emplacement de Gap’s Times Square.

Un communiqué de presse officiel a taquiné la nouvelle en déclarant;

“UNE SÉLECTION DE YEEZY GAP CONÇUES PAR BALENCIAGA STYLES SERA DISPONIBLE À L’ACHAT CHEZ GAP TIMES SQUARE À PARTIR DE 10H HNE DEMAIN LE MAGASIN PHARE DE TIMES SQUARE DE GAP A ÉTÉ RECONÇU ET DISTILLÉ DANS SA FORME LA PLUS ESSENTIELLE DANS YEEZY GAP CONÇU PAR LA VISION BALENCIAGA DU DESIGN UTILITAIRE L’ENTRÉE DANS LES MAGASINS GAP RÉALISE LA VISION POUR OFFRIR LE DESIGN YEEZY GAP À PLUS GRANDE ÉCHELLE » – par communiqué de presse.

Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Miami, Los Angeles et Chicago pourraient rejoindre la liste des magasins Yeezy Gap dès ce week-end, mais cela reste à confirmer. Kanye a également lancé un jeu vidéo pour la collection, auquel vous pouvez jouer ici.