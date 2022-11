Kanye West annonce la campagne présidentielle de 2024 – National

Le rappeur Kanye West, qui a légalement changé son nom en Ye, a annoncé qu’il avait l’intention de se présenter à la présidence des États-Unis en 2024 dans une série de vidéos de campagne diffusées tard jeudi soir.

Cette décision fait suite à une candidature présidentielle précédemment échouée en 2020 qui l’a vu recueillir un maigre 60 000 votes.

Dans la première de ses vidéos de campagne, Ye affirme avoir demandé à l’ancien président Donald Trump d’être son colistier. Trump a annoncé la semaine dernière qu’il se présentait également à la présidence en 2024 après une campagne de réélection ratée en 2020.

Ye a même interrogé ses abonnés sur Twitter, leur demandant ce qu’ils pensaient de la réponse de Trump lorsque le rappeur lui a demandé d’être son vice-président.

Première fois à Mar-a-Lago Pluie et trafic Je ne peux pas croire que j’ai fait attendre le président Trump Et j’avais des jeans Yikes Selon vous, qu’est-ce qu’il a répondu quand je lui ai demandé d’être mon colistier en 2024 ? – vous (@kanyewest) 23 novembre 2022

Dans la vidéo suivant le sondage, intitulée “Mar-A-Lago Debrief”, Ye affirme que son offre a laissé l’ancien président “perturbé”.

“Trump a commencé à me crier dessus à la table, me disant que je vais perdre”, a déclaré Ye dans la vidéo.

“Je veux dire, est-ce que ça a déjà marché pour quelqu’un dans l’histoire ?” Vous avez ajouté. “Je suis comme, attends, attends, attends, Trump, tu parles à Ye.”

Ye a également déclaré dans la vidéo qu’il pensait que Trump aurait dû libérer les personnes détenues pour avoir participé à l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole américain.

Ye a également tweeté un échange de texte qui semble montrer que le commentateur de droite Milo Yiannopoulous et le nationaliste blanc Nick Fuentes ont rejoint son équipe de campagne. YE24 a été ajouté à chacun de leurs contacts dans le téléphone de Ye, le slogan que le rappeur a utilisé dans toutes ses vidéos de campagne.

La candidature présidentielle de Ye fait suite à une série de scandales dommageables autour du rappeur et créateur de mode au franc-parler.

Il a provoqué l’indignation lors de la Fashion Week de Paris en portant un t-shirt avec le slogan “White Lives Matter”, une expression qui a été utilisée par les suprématistes blancs pour dénigrer le mouvement Black Lives Matter.

Tout en se défendant en ligne, Ye a fait des commentaires antisémites qui l’ont conduit à être suspendu de Twitter et d’Instagram.

Ye a affirmé que ses détracteurs étaient payés par une cabale secrète du peuple juif, un trope antisémite courant. Le Guardian a rapporté qu’à un moment donné, il avait dit qu’il irait “death con 3 on JUIF PEOPLE”.

L’indignation qui a suivi a conduit l’agence artistique de Ye à le laisser tomber, et plusieurs entreprises de mode, dont Adidas, Balenciaga et Gap, ont rompu leurs liens avec lui. Le rappeur a déclaré plus tard qu’il avait perdu “deux milliards de dollars en une journée” en raison de la crise économique.

Un jour avant d’annoncer sa candidature à la présidence, Adidas a déclaré qu’il ouvrait une enquête sur Ye pour des allégations de harcèlement contre des employés qui travaillaient sur sa ligne de chaussures Yeezy. Les employés d’Adidas ont déclaré au magazine Rolling Stone que Ye utilisait des “jeux d’esprit” pour créer un “environnement toxique” dans l’entreprise.

Ye est la deuxième personne à annoncer sa candidature à la présidentielle de 2024, derrière Trump. Il semble qu’il veuille commencer tôt cette élection après avoir annoncé sa campagne de 2020 trop tard pour figurer sur le bulletin de vote dans plusieurs États.

En fin de compte, Ye n’a été répertorié comme candidat à la présidentielle que dans 12 États en 2020 et n’a organisé qu’un seul rassemblement – ​​au cours duquel il s’est effondré en discutant de l’avortement et de son épouse de l’époque, Kim Kardashian.