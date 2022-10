Kanye West affirme avoir perdu 2 milliards de dollars en 1 jour – Hollywood Life

Voir la galerie





Kanye West faites savoir à ses fans combien ses récentes bouffonneries incendiaires lui ont coûté… au sens propre. Le jeudi 27 octobre, le rappeur s’est rendu sur son Instagram, qui avait été temporairement suspendu en raison de ses propos antisémites, et a affirmé qu’il avait perdu 2 milliards de dollars en une seule journée. Le poste comprend également une référence à Ari Emmanuelle PDG d’Endeavour qui s’est exprimé pour exhorter les entreprises à rompre les liens avec Kanye à cause de sa rhétorique haineuse.

“Ari Emanuel, j’ai perdu 2 milliards de dollars en une journée et je suis toujours en vie”, a écrit Kanye. “C’est un discours d’amour. Je t’aime encore. Dieu vous aime toujours. L’argent n’est pas qui je suis. Le peuple est qui je suis.

Bien que l’on ne sache pas exactement combien de dommages le gagnant du Grammy subira financièrement, Forbes ont rapporté que Kanye n’avait plus sa place sur leur liste de milliardaires, citant le schisme d’Adidas comme une énorme perte. Le média a déclaré mardi que la gamme de baskets ultra-chères Yeezy de Kanye avec la société de vêtements de sport valait 1,5 milliard de dollars.

Le message intervient après qu’il a été signalé que la Donda Academy de Kanye avait officiellement fermé ses portes pour le reste de l’année scolaire. Le directeur de l’établissement d’enseignement, Jason Angela envoyé un e-mail aux parents des élèves le mercredi 26 octobre, annonçant la fermeture immédiate « à la discrétion de notre Fondateur », selon TMZ.

La nouvelle de la fermeture est la dernière retombée pour le rappeur “Famous”. Non seulement Adidas, Balenciaga et sa propre gestion des talents CAA ont laissé tomber Kanye après les explosions antisémites, mais il a également été escorté hors de Sketchers après s’être présenté à l’improviste pour lancer ses chaussures Yeezy.

La semaine dernière, Ari, que Kanye a récemment appelé, a écrit dans un Financial Times op-ed que «Ceux qui continuent à faire des affaires avec West donnent une audience à sa haine égarée. Il ne devrait y avoir de tolérance nulle part pour l’antisémitisme de West. C’est un moment de l’histoire où les enjeux sont importants et être ouvert sur nos valeurs, et les vivre, est essentiel. Le silence et l’inaction ne sont pas une option.