Kanye West admet qu’il a le béguin pour le meilleur ami de Kim Kardashian et Kylie Jenner dans une nouvelle diatribe sur la famille de son ex

KANYE West a admis qu’il avait le béguin pour l’un des amis les plus proches de Kylie Jenner et Kim Kardashian.

Le rappeur a fait la confession dans un nouveau coup de gueule sauvage sur la famille Kardashian après la Fashion Week de Paris.

Éclaboussure

Kanye West a lancé une autre diatribe sauvage sur Instagram[/caption]

Instagram

Il a affirmé qu’il avait le béguin pour l’une des meilleures amies de Kim Kardashian et Kylie Jenner[/caption]

Publiant sur Instagram jeudi, Kanye, 45 ans, a partagé une photo de Kylie, 25 ans, portant une robe rose moelleuse de Balenciaga à Paris la semaine dernière.

Dans la légende, il a affirmé qu’il était responsable de l’entrée des amis de Kylie, Anastasia Karanikolaou, 25 ans, Victoria Vilarroel, 30 ans, et Carter Gregory, 28 ans, dans le spectacle Balenciaga.

Écrivant en majuscules, Kanye a ensuite révélé de manière choquante: “Oui, le monde entier sait que j’ai (sic) le béguin pour Stas mais Victoria est dope aussi.

“Je pense juste que les gens dopés ne devraient pas être retenus par la peur de perdre quoi que ce soit.”

La Méga Agence

Kanye a dit à ses abonnés qu’il avait fait participer Anastasia Karanikolaou (à gauche) au défilé Balenciaga et qu’il avait le béguin pour elle.[/caption]

En savoir plus Kanye West KANYE APPLIQUE EN RETOUR Kanye affirme que Kim refuse de le laisser voir des enfants après que Khloe ait critiqué le rappeur

Il a poursuivi de manière énigmatique: “Comme je l’ai dit [Givenchy Creative Director] Matt Williams, si vous perdez quelque chose à cause de mon message, je suis là.

“La mafia Calabasas a le choix.”

Calabasas est le quartier chic de Los Angeles où vivent la famille Kardashian et Kanye.

LA BFF DE KYLIE

Stassie est connue comme l’une des meilleures amies de Kylie depuis leur adolescence, et les deux ont même lancé une collaboration de maquillage pour Kylie Cosmetics plus tôt cette année.





Pendant leur séjour à Paris, les besties ont été photographiées dans des tenues de jumelage, portant des robes en tricot révélatrices alors qu’elles se dirigeaient ensemble vers le défilé Balmain.

EST-CE QUE VOUS ÊTES BIEN?

Pendant ce temps, Kanye a provoqué une tempête de controverses lors de la semaine de la mode lorsqu’il a été photographié aux côtés de la commentatrice de droite Candace Owens portant un t-shirt White Lives Matter.

Depuis son retour de France, il a lancé une longue saga de coups de gueule sauvages sur Instagram, dont un post cinglant mercredi sur son ex-femme Kim, 41 ans.

Dans une tirade choquante, il a affirmé qu’elle avait refusé de lui permettre de voir ses enfants lorsque leur fille de quatre ans, Chicago, a célébré son anniversaire en janvier.

Kanye avait précédemment affirmé à l’époque qu’aucun membre de la famille ne lui avait donné l’adresse de la fête, mais le petit papa de Kylie, Travis Scott, lui a ensuite donné l’emplacement.

Cependant, la sœur de Kim, Khloe Kardashian, 38 ans, s’est maintenant impliquée dans une longue réponse à Kanye sur sa page.

Elle a écrit: “Oui, je t’aime. Je ne veux pas le faire sur les réseaux sociaux mais VOUS continuez à en parler ici. Tu es le père de mes nièces et neveux et j’essaie d’être respectueux mais s’il te plait ARRÊTE de démolir Kimberly et d’utiliser notre famille quand tu veux dévier.

« Encore une fois avec le récit d’anniversaire. Déjà assez. Nous connaissons tous la vérité et à mon avis, tout le monde en a marre. Vous savez exactement où se trouvent vos enfants à tout moment et VOUS vouliez des anniversaires séparés. J’ai vu tous les textes pour le prouver. Et quand vous avez changé d’avis et que vous avez voulu y assister, vous êtes venu.

Elle a poursuivi: «Comme vous l’avez souligné vous-même, c’est elle qui s’occupe de vos enfants 80% du temps. S’il vous plaît, laissez-la et la famille en dehors de cela afin que les enfants puissent être élevés paisiblement. Je viens d’un lieu d’amour et je suis heureux de poursuivre cette conversation en privé si vous le souhaitez.

Kanye a ensuite publiquement répondu à Khloe, l’appelant ainsi que les Kardashians “menteurs” et accusant la famille d’avoir “essentiellement kidnappé Chicago le jour de son anniversaire afin qu’elle puisse se souvenir que son père n’était pas là”.

Kanye partage quatre enfants avec son ex-femme : North, neuf ans ; Sainte, six ; Chicago, quatre ; et Psaume, trois.

Kim n’a pas encore répondu aux coups de gueule continus de Kanye.

Instagram

Kanye a choqué ses fans à la Fashion Week de Paris en portant un t-shirt White Lives Matter avec la commentatrice conservatrice Candace Owens[/caption]

Getty